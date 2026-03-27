聽新聞
0:00 / 0:00
台鐵樹林-鶯歌間單線雙向行車 基隆-新竹間自強號開放電子票
台鐵公司表示，今天上午9：17起，山佳站電力設備故障，導致樹林=鶯歌間一度雙線不通，經搶修後，自13：15起採單線雙向行駛，對號列車維持正常行駛，城際運能不受影響，惟行駛列車平均延誤約20-40分鐘。對於部分延誤過多之區間車將截短或停駛，並自15：30起基隆=新竹間自強號全面開放電子票證乘車。
【中央社／台北27日電】
受電車線故障影響，台鐵樹林至鶯歌間雙線今天一度不通，已搶通西正線，列車平均延誤約20至40分鐘，部分區間車截短或停駛，下午3時30分起基隆至新竹自強號開放電子票證乘車。
台鐵西部幹線上午受山佳至鶯歌間電車線故障影響，樹林站到鶯歌站間雙線一度不通，造成多班列車延誤。
台鐵透過文字說明，樹林至鶯歌間自下午1時15分起採單線雙向行駛，對號列車維持正常行駛，城際運能不受影響，但行駛列車平均延誤約20至40分鐘，針對部分延誤過多的區間車將截短或停駛，並自下午3時30分起基隆至新竹間自強號全面開放電子票證乘車。
有關退、換票規定，台鐵指出，因受事故影響而中止乘車的旅客，得憑票自發生日起1年內請求退還票價，並免收退票手續費。
台鐵表示，因受事故影響致列車較表定時間遲延或運送遲延達45分鐘以上，指定班次對號列車得辦理退還全額票價或免費兌換乘車票1張，定期票得免費延長使用期限1日，電子票證以人工方式免扣當日乘車費用。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。