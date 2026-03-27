被控私宰斃死豬？知名肉品公司聲明駁斥 農業局稽查未見異常

國內知名肉品公司「雅勝」今被媒體「周刊王」爆料私自屠宰斃死豬，肉品流向食用市場，引發譁然。雅勝今發聲明駁斥報導內容不實，強調內容是子虛烏有栽贓，將採取法律行動，而桃園市農業局今天前往屠宰場稽查，現場未發現異常。

雅勝公司被媒體爆料屠宰作業人員沒穿制服，赤膊上陣，而豬隻四肢僵硬，血凝成塊，報導還稱豬隻是「斃死豬」，依法屬於一般事業廢棄物，根本不能屠宰後分切肢解。

雅勝公司對報導內容感到憤慨，指內容是子虛烏有，惡意栽贓，強調公司重視食安，絕對經得起檢驗。

雅勝強調，每天的屠宰作業均由防疫署派駐獸醫全程在場，每隻豬進場前、屠宰後都由獸醫逐一檢查，蓋有合格印章才出貨，不可能發生「宰殺斃死豬供食用」情形。此外，斃死豬一律交由合法化製公司銷毀，有完整清運聯單與監視器可佐證，對未經查證的報導將採法律行動。

桃園市農業局、衛生局及中央防疫署官員今前往雅勝稽查，現場有防檢署屠檢獸醫師進駐，也有斃死豬暫置區，相關紀錄無異常，而報導所提到的屠宰斃死豬現場，經查非屬屠宰作業區，現場查有2個小型冷凍櫃，內冰存有牛內臟及部分雜碎肉，是否符合規定，後續將由衛生局進一步調查。

農業局表示，已提醒雅勝公司均須依規定處理，防檢署與農業局會持續不定期稽查。