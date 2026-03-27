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春雨不發威！德基水庫蓄水率跌破6成大關 較去年同期跌逾3成
受今年冬季西部降雨偏少影響，中部地區重要水源「德基水庫」水位持續下探。根據最新監測資料，德基水庫蓄水率已正式跌破6成大關，大甲溪發電廠表示，雖然水位逐日緩降，但仍處於正常運轉範圍內，呼籲民眾節約用水。
大甲溪發電廠表示，中部德基水庫近來水位逐日下滑，連日的蓄水量呈現小幅衰退，3月26日水位1386.87公尺，蓄水量11084萬噸，蓄水率仍有60.13%，但今天水位1386.3公尺，蓄水量10923.37萬噸，蓄水率59.26%，雖與去年同期高達 93% 的蓄水率相比，確實是因今年春雨不顯，水量明顯趨緊。
副廠長鄭財河指出，目前水位與常水位1400 公尺相比，目前電廠運轉尚屬正常，他並指出，依歷年季節性水位比較，目前的 59% 蓄水率尚在可控範圍，目前電廠操作仍以優先確保下游供水為原則，後續需密切觀察春雨及梅雨的進帳情況。
然而針對未來供水是否無虞？鄭財河強調，目前仍依據中部地區水源調配會議的決議，透過發電運轉將原水提供給下游使用；然而，若德基集水區持續未降雨當關鍵水位節點降至1350公尺（最低發電水位）： 若水位低於此標高，德基水庫將停止發電，改由河道放水方式供應下游原水。
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