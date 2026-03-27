中東局勢影響醫藥原物料成本 衛福部3措施因應

中東局勢致醫藥原物料成本攀升，衛生福利部近日宣布啟動跨部會協作，建立廠商單一窗口，並運用200億元健保基金應對價格波動；若國內供應受衝擊，必要時將依法限制醫材出口。

除了盤點可能受影響的醫藥品，衛福部昨天發布新聞稿說明，為確保國內醫療體系正常運作，已責成食品藥物管理署與中央健康保險署建立單一窗口；業者若面臨塑化、溶劑等石化原料供應不足，可至「西藥醫療器材供應資訊平台」進行通報。

衛福部指出，同時已與經濟部啟動跨部會協作機制，主動協助國產廠商穩定生產量能。若發生石化原料短缺，將協調國內石化大廠優先供應醫藥產業。

針對業者關注的製造成本問題，衛福部強調，行政院已透過「韌性特別預算」挹注健保安全準備金約新台幣200億元，健保署將視原料上漲情形，適時調整健保支付價格。

此外，食藥署已函請公會轉知國產業者，現階段應將醫材優先供應國內醫療使用。衛福部表示，將密切監測市場供需，必要時將依法公告限制特定產品出口，以維護國家整體醫療資源穩定。

衛福部呼籲，醫藥業者若預見供應異常應儘早通報。相關部會將嚴密監控價格波動，並透過物價穩定機制查緝囤貨、哄抬價格等不法行為，確保國內物價穩定，請民眾與醫療院所安心。