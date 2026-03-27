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萊比錫布商大廈管弦樂團5月訪台 曲目誠意十足

中央社／ 台北27日電
指揮名家尼爾森斯（Andris Nelsons）（中）5月將率萊比錫布商大廈管弦樂團（Gewandhausorchester Leipzig）訪台，分別在台北、台南舉行音樂會。圖／中央社（牛耳藝術提供）
指揮名家尼爾森斯（Andris Nelsons）（中）5月將率萊比錫布商大廈管弦樂團（Gewandhausorchester Leipzig）訪台，分別在台北、台南舉行音樂會。圖／中央社（牛耳藝術提供）

指揮家尼爾森斯（Andris Nelsons）5月率萊比錫布商大廈管弦樂團訪台，2場音樂會分別有蕭士塔高維契「第10號交響曲」與華格納歌劇「女武神」第1幕經典演出，曲目分量誠意十足。

根據牛耳藝術今天發布新聞資料，萊比錫布商大廈管弦樂團（Gewandhausorchester Leipzig）是現存最古老民間管弦樂團，2018年起尼爾森斯上任，以強大藝術意志，為樂團呈現不落俗套的當代音樂魂。

萊比錫布商大廈管弦樂團1743年成立後，一直是歐洲音樂發展核心，從作曲家孟德爾頌到布拉姆斯（Johannes Brahms），都與樂團關係緊密；兩德分裂時，布商大廈是東歐當時最重要交響樂團，至今仍保有深邃、厚實而且充滿層次音色，不被全球化浪潮影響，為古典樂壇留下獨特交響之聲。

法國貝桑頌國際青年指揮大賽首獎得主吳曜宇今天受邀出席記者會表示，他在維也納求學時，聽過尼爾森斯指揮萊比錫布商大廈演出，深具魅力。

歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）表示，超過200年歷史的「萊比錫之聲」可成為台歐間最強而有力文化橋梁；台南市政府文化局長黃雅玲說，萊比錫有深厚古都底蘊，正好對接台南府城，深具歷史與藝術意義。

贊助台北場次的凱基文化藝術基金會董事長余珊蓉表示，萊比錫布商大廈管弦樂團以音樂溫暖城市初衷，與凱基總部退縮空間、與市民共呼吸理念不謀而合；贊助台南場的台積電文教基金會執行長許峻郎說，人工智慧（AI）時代，作曲家華格納（WilhelmRichard Wagner）歌劇「女武神」的演出更是科技無法取代的感性價值。

萊比錫布商大廈管弦樂團5月23日在台北國家音樂廳演出，攜手蕭邦國際鋼琴大賽金獎得主阿夫蒂娃（Yulianna Avdeeva）演出作曲家拉赫曼尼諾夫「第2號鋼琴協奏曲」，也將呈現作曲家蕭士塔高維契「第10號交響曲」。

5月24日樂團首度到台南市，上半場有舒曼「春天」交響曲，下半場是音樂會形式「女武神」第1幕，演出者包括男高音福克特（Klaus Florian Vogt）、女高音韋格娜（Sarah Wegener）與男低音科瓦廖夫（Vitalij Kowaljow），地點在台南文化中心。

指揮名家尼爾森斯（Andris Nelsons）將率萊比錫布商大廈管弦樂團（Gewandhausorchester Leipzig）訪台，指揮吳曜宇（右起）、台積電文教基金會執行長許峻郎、台南市文化局長黃雅玲、凱基文化藝術基金會董事長余珊蓉、歐盟經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）等人出席宣告記者會。圖／中央社（牛耳藝術提供）
指揮名家尼爾森斯（Andris Nelsons）將率萊比錫布商大廈管弦樂團（Gewandhausorchester Leipzig）訪台，指揮吳曜宇（右起）、台積電文教基金會執行長許峻郎、台南市文化局長黃雅玲、凱基文化藝術基金會董事長余珊蓉、歐盟經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）等人出席宣告記者會。圖／中央社（牛耳藝術提供）

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