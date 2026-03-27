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從失語到愛上課！79歲奶奶靠互助喘息服務 假日不怕沒地方去

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣已邁入超高齡社會，長照3.0今年上路並提供創新的「互助喘息服務試辦計畫」。記者翁唯真／攝影
台灣已邁入超高齡社會，長照3.0今年上路並提供創新的「互助喘息服務試辦計畫」。記者翁唯真／攝影

台灣已邁入超高齡社會，長照3.0今年上路並提供創新的「互助喘息服務試辦計畫」，54歲的蔣先生的媽媽8年前因中風引發失智症，起初由外籍看護協助照顧，不過雙方處不來，後來送去日照中心，僅有平日可以上課、假日無處可去，所幸透過管道知道中華民國家庭照顧者關懷總會提供互助喘息，讓她不只能獲得照顧，假日也有了去處。

79歲的奶奶8年前因腦中風引發失智，當時完全喪失語言能力，透過日照中心跟大家聊天及復健逐漸恢復。起初家人也是走一般模式，請外籍看護照顧，但雙方相處不來一直吵架，只有一個月就停擺。

但家中長輩不能無人照顧，蔣先生的妻子突然想到她自己的父親有阿茲海默症，過去曾到日照中心，因此便嘗試將奶奶排隊參加日照中心，最後順利參加北榮的日照中心，起初奶奶不適應，家人都要趁她不注意偷偷離開，所幸漸漸熟悉環境，不僅語言能力突然恢復，也熱愛日照中心。

蔣先生說，去了日照中心超過4年，但這也面臨一個問題，因為媽媽喜歡去日照中心上課，但每逢假日沒地方去，只能在家大眼瞪小眼，真的不知道能去哪，加上媽媽有失智症，需要長時間盯著她，不然可能一恍神，人就跑出去。

蔣先生說，後來透過網路資訊又知道了家總的互助喘息活動，3年前便開始加入，家屬、長輩甚至家中的孫輩都會共同參與，不僅是提供照護，更是一個家屬間互換照護訊息、彼此支持的交流平台。

蔣先生表示，在日照中心忠照顧者會協助陪同行動能力較佳的長輩如廁或走動，而具備高度專業需求的照護工作，如協助失能程度較重者移動，則仍由專業照服員負責。曾有一位100歲奶奶在照服員能依靠助行器緩慢行走，這樣的案例也是可以來參與，讓照顧者能獲得喘息。

蔣先生相當贊同這樣的新型模式，他說，照顧者大家輪流值班，且不限哪一位照顧者，像他23歲的兒子也是很積極協助擔任值班照顧工作，且個個照顧者也可以互相交流了解一些照顧的訊息、知識。

家總說，互助喘息較適合「輕、中度」失智長輩，先決條件是長輩能主動走出家門到據點參與。若個案已進入重度失智、需要「一對一」密集照護的階段，則建議回歸居家照護或其他專業醫療體系，以確保個案得到最精準的醫療協助。

奶奶 外籍看護 阿茲海默症

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