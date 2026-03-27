快訊

馬政府官員秀馬英九春聯嘆「此情成追憶」 蕭旭岑：以後不會再有了

特斯拉招募晶片人才 年薪最高突破千萬元 但要符合「這些」嚴格條件

馬基金會司法追訴蕭旭岑再緩緩 李德維：會再了解 不公布決議

聽新聞
0:00 / 0:00

林鐵全新導覽 原創音樂及5校學童訴說家鄉鐵道故事

中央社／ 台北27日電

阿里山森林鐵路最近完成新的列車導覽，除了有專為林鐵設計的原創音樂，還由鐵路沿線5所國小學童在導覽中介紹家鄉鐵道故事，4月1日起於定期列車播放。

農業部林業及自然保育署今天上午舉行「阿里山林鐵列車音樂紀行」音樂發表會，介紹新推出的列車原創導覽音樂，及林鐵沿線5所國小學童在導覽中介紹家鄉的鐵道故事。

林保署表示，新推出林鐵導覽音樂由嘉頌重奏團歷時1年完成，靈感來自林鐵及文資處出版品「2421m的迴聲」，其中「2421」象徵阿里山林鐵自嘉義站海拔30公尺，一路攀升到終點祝山站2451公尺的海拔落差。

音樂以管樂與弦樂交織鋪陳，將窗外流動的森林景緻轉化為音符躍動的節奏與層次，讓音樂成為旅程一部分。

林鐵及文化資產處特別邀請林鐵沿線的林森、鹿滿、桃源、十字及香林5所國小學童參與導覽錄製，由孩子們介紹家鄉的鐵道故事。

林鐵及文資處長王昭堡說，孩子的聲音讓旅客與山林距離更貼近，透過音樂串聯鐵道文化與地方教育，使阿里山林鐵不只是一條交通路線，更能承載地方故事與文化記憶。

故事 音樂 森林鐵路

延伸閱讀

阿里山林業村重啟招商卡關8年拚轉型 建商看法兩極

從《少年吔，安啦！》發跡到萬人合唱，伍佰出新詩集再掀回憶殺

《游於藝》閉幕展讓宋潮「活」起來 6校聯手「穿越」掀藝術熱潮

立奏演出、無指揮 屏東縣仁愛國小連3年奪全國學生音樂比賽特優

相關新聞

台鐵山佳站電力故障原因出爐 樹林–鶯歌段搶修4小時恢復單線通車

今天上午9點多因台鐵樹林山佳站電力設備故障，導致樹林至鶯歌雙向列車停駛，經台鐵搶修4小時後，終於在下午1點15分恢復單線雙向通車。台鐵公司表示， 因受事故影響的旅客得以退回票價。

跨區供水「神隊友」 翡翠水庫示警：今年集水區降雨明顯偏少

今年降雨明顯偏少，全台灣各主要水庫水位持續下滑。根據今天中午最新水情，翡翠水庫3億2922萬立方公尺，水庫蓄水量百分比88.98%，雖然穩居全國大型水庫有效蓄水量與蓄水率「雙冠王」，但翡翠水庫管理局仍示警，今年受氣候影響，翡翠水庫集水區降雨量偏少。

獨／機艙關門才喊「我不搭了」 金門班機延誤逾半小時只因夫妻吵架

金門昨日晚間一架從飛往台灣本島的立榮航空班機，在關艙門後突發旅客糾紛，一名王姓男子因與妻子在機上發生激烈口角，情緒激動，當場表示「不搭了」，導致班機延誤逾30分鐘，也讓同機旅客相當錯愕。

「互助喘息」長照3.0新計畫 照顧者值班可「做1天換休2天」

台灣進入超高齡社會，長照3.0今年上路並提供創新的「互助喘息服務試辦計畫」，改變過去一對一照顧模式，鼓勵家庭照顧者經由與專業照顧服務員搭配，透過輪流換工，以「二對多」互助照顧。目前計畫今年起試辦1年，提供16縣市共50個據點，一次最多照顧12人，總經費2500萬元，預計3年後正式上路。

北東今天春雨速攻 粉專：明顯降雨補水待下周另1波鋒面

今天清晨基隆北海岸、台中以北地區有雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北部、東部，春雨速攻注意，一波微弱鋒面正在通過台灣上空。雖然鋒面結構很糟，但已經足夠讓北部、東半部下起一波雨勢。

從失語到愛上課！79歲奶奶靠互助喘息服務 假日不怕沒地方去

台灣已邁入超高齡社會，長照3.0今年上路並提供創新的「互助喘息服務試辦計畫」，54歲的蔣先生的媽媽8年前因中風引發失智症，起初由外籍看護協助照顧，不過雙方處不來，後來送去日照中心，僅有平日可以上課、假日無處可去，所幸透過管道知道中華民國家庭照顧者關懷總會提供互助喘息，讓她不只能獲得照顧，假日也有了去處。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。