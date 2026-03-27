林鐵全新導覽 原創音樂及5校學童訴說家鄉鐵道故事

阿里山森林鐵路最近完成新的列車導覽，除了有專為林鐵設計的原創音樂，還由鐵路沿線5所國小學童在導覽中介紹家鄉鐵道故事，4月1日起於定期列車播放。

農業部林業及自然保育署今天上午舉行「阿里山林鐵列車音樂紀行」音樂發表會，介紹新推出的列車原創導覽音樂，及林鐵沿線5所國小學童在導覽中介紹家鄉的鐵道故事。

林保署表示，新推出林鐵導覽音樂由嘉頌重奏團歷時1年完成，靈感來自林鐵及文資處出版品「2421m的迴聲」，其中「2421」象徵阿里山林鐵自嘉義站海拔30公尺，一路攀升到終點祝山站2451公尺的海拔落差。

音樂以管樂與弦樂交織鋪陳，將窗外流動的森林景緻轉化為音符躍動的節奏與層次，讓音樂成為旅程一部分。

林鐵及文化資產處特別邀請林鐵沿線的林森、鹿滿、桃源、十字及香林5所國小學童參與導覽錄製，由孩子們介紹家鄉的鐵道故事。

林鐵及文資處長王昭堡說，孩子的聲音讓旅客與山林距離更貼近，透過音樂串聯鐵道文化與地方教育，使阿里山林鐵不只是一條交通路線，更能承載地方故事與文化記憶。