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趁日月潭蓄水率剩6成 台電替九蛙疊像清淤「洗澡」

中央社／ 南投縣27日電

日月潭蓄水率目前約6成、相較滿水位降逾6公尺，位於大竹湖及伊達邵間的水蛙頭步道潭邊露出大面積淤泥，台電公司近日挖除「九蛙疊像」旁乾泥，並為九蛙洗澡，以便遊客欣賞。

水情不佳，根據經濟部水利署網站資訊，新竹地區「減壓供水」、台中地區「水情提醒」，日月潭水庫今天蓄水率61.37%、水位高度741.95公尺，相較滿水位下降6.53公尺，日月潭景點「九蛙疊像」先前就全露且底層埋在淤泥，所在地大竹湖地區也成為「乾裂大地」。

台灣電力股份有限公司大觀發電廠23日至26日派員清除九蛙疊像周邊乾硬泥土，今天進一步用高壓水槍清洗九蛙銅像表面髒污，大觀發電廠向中央社記者表示，遊客反映九蛙埋在淤泥，因此趁水位低、潭泥乾燥時人工挖除九蛙旁淤泥，上次為九蛙「洗澡」則是多年前。

位於大竹湖的日月湧泉是日月潭水庫進水口，淤泥沉積明顯，大觀發電廠說，除透過水力發電排砂持續為日月潭清淤，也規劃改造上游武界壩，讓水源沉澱後再引入日月潭，加上抽泥，盼減少日月潭、大竹湖地區淤積；日月潭目前淤積程度約20%，相較其他水庫輕微。

洪姓男遊客說，聽聞九蛙被埋，僅剩上面幾隻露出，因此來看看，雖然蓄水充沛的日月潭很美，但乾旱的日月潭仍有另一種面貌值得欣賞；吳姓女遊客表示，九蛙被埋在淤泥，不挖除也沒關係，但若要施工，建議可擴大範圍，而非只挖一些，讓整片風景看起來更漂亮。

日月潭水位下降影響碼頭運作，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處啟動應變措施，包含拖離吃水較淺碼頭浮排銜接至深水區浮排，及水社、玄光、伊達邵、朝霧公有碼頭加強引橋防滑與派保全引導等，若乾旱未緩解，導致水位常態降至740公尺以下，考量引橋坡度超過安全標準，可能封閉碼頭並暫停船舶營運。

日月潭滿水位海拔高度748.48公尺，因水力發電，水源供電廠發電後，儲存在下池，深夜離峰用電時間，再將水源抽回日月潭，因此水位落差可達1、2公尺；九蛙疊像設在水蛙頭步道潭邊，「青蛙疊羅漢」銅雕除述說地名由來，也成為水位升降觀測指標。

日月潭

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