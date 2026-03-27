咒術 0 展閉展倒數最後一週！新番最終回再爆話題

隨著人氣動漫鉅作「咒術迴戰」動畫第三季「死滅迴游前篇」在今日（27日）迎來最終回「仙台結界篇」，以27分鐘加長特別篇形式播出，動畫製作公司MAPPA以流暢的動作設計與極具張力的打戲內容，聚焦於乙骨憂太與祈本里香的高強度戰鬥場面，讓粉絲直呼「這集封神了！」，再度掀起社群討論熱潮。而隨著新番熱度推升下，由聯合數位文創於松菸舉辦的「咒術迴戰展 劇場版 咒術迴戰 0 篇」，亦正式進入閉展倒數的最後階段，展覽以「劇場版 咒術迴戰 0篇」為核心，完整呈現乙骨憂太與祈本里香的故事起點，現場更展出「仙台結界篇」出現的「定情戒指」，以及許多珍貴手稿、原畫及設定資料，帶領觀眾深入「咒術迴戰」的世界觀。

而不少粉絲趁著最終回播出之際，再次進場二刷、三刷，主辦單位也表示，展覽即將於4月6日正式落幕，錯過將不再。誠摯邀請所有觀眾把握展期最後一週，在追完最終回的同時走進展場，從故事原點重新感受「咒術迴戰」的情感重量與角色魅力，為這波咒術熱潮留下最完整的體驗。