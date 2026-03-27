台鐵山佳站電力故障原因出爐 樹林–鶯歌段搶修4小時恢復單線通車

今天上午9點多因台鐵樹林山佳站電力設備故障，導致樹林至鶯歌雙向列車停駛，經台鐵搶修4小時後，終於在下午1點15分恢復單線雙向通車。台鐵公司表示， 因受事故影響的旅客得以退回票價。

台鐵表示，由於上午9點17分山佳站東正線電車線故障，山佳站通報2股電車線垂落，導致雙向路線不通，公司立即成立一級應變小組，經經查修山佳=鶯歌間東、西正線電車線設備受損狀況，於下午1點15分搶修西正線恢復單線雙向通車。

台鐵指出，針對受事故影響而中止乘車之旅客，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。另因受事故影響致運送遲延達45分鐘以上，指定班次對號列車得辦理退還全額票價或免費兌換乘車票一張，定期票得免費延長使用期限一日，電子票證以人工方式免扣當日乘車費用。

相關資訊可透過台鐵24小時旅客服務電話（02）2191-0096、0800-765-888(免付費電話)查詢。