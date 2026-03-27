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健盟倡「強未病」源頭管理 籲整合部會資源

中央社／ 台北27日電

台灣健保制度上路第31年，台灣健康運動聯盟將提「強未病、控欲病、治已病」概念，強調醫護是善後，應養成規律運動與健康促進習慣，源頭管理才是關鍵，呼籲政府整合部會資源。

台灣在1995年3月1日實施全民健保制度至今，衛生福利部中央健康保險署今年3月28日將在228紀念公園舉辦「健保31週年慶祝活動」，台灣健康運動聯盟（健盟）今天透過新聞稿表示，預計於活動中提出「強未病、控欲病、治已病」全新健康促進理念。　　　

健盟秘書長張東洋指出，目前政府與健康相關的職掌分散在衛福部、運動部、勞動部等14個部會，容易陷入「三個和尚沒水喝」的整合困境。他認為，醫護體系主要是在「善後」，若源頭的健康管理沒做好，醫護人員必將疲於奔命。

張東洋說明，個人在日常生活中致力於健康促進才能少生病，這是達成「強未病」關鍵，而運用科技進行快速簡易的病灶早篩，再配合精密健檢則能有效「控欲病」，是可讓醫護避免過勞而能更精進於專業職能的治本之道，讓「治已病」臻於至善境界，而減少健保點數與加保費等是治標措施。

健盟主張，利用科技進行快速病灶早篩。目前國內已有超過10家公司研發出簡易檢測設備，能針對多種器官進行篩查，非常適合應用於企業職場，是推動健康最有效的場域，結合ESG認證更是大勢所趨。

健盟建議政府應邀請各大科技巨擘領軍，結合眾多健康促進的中小企業，共同組建「健康台灣艦隊」，透過在台灣打造成功案例，不僅能落實「上醫醫未病」的古老智慧，更能讓台灣的健康科技航向全球，成為繼半導體之後的另一座「護國神山」。

健盟呼籲，藉由3月28日健保週年慶這個里程碑，全民應攜手養成規律運動習慣。這不僅是為了個人健康，更是要為台灣點亮健康產業的明燈，向全球展現「科技健康國」的實力。

健康管理 中小企業 醫護人員

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