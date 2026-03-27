台鐵搶修山佳站電力設備 下午1時15分恢復單線雙向通車

台鐵公司表示，今天上午9時17分起，山佳站電力設備故障，導致樹林=鶯歌間暫時雙線不通，台鐵公司立即成立公司本部一級應變小組因應，指派電力單位全力進行搶修，並於樹林=鶯歌間啟動公路接駁加強旅客服務。台鐵表示，下午1時15分搶修西正線恢復單線雙向通車。

台鐵說，第一時間樹林=桃園間啟動公路接駁。經查修山佳=鶯歌間東、西正線電車線設備受損狀況，於下午1時15分搶修西正線恢復單線雙向通車。

台鐵指出，因受事故影響而中止乘車的旅客，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。因受事故影響致列車較表定時間遲延或運送遲延達45分鐘以上，指定班次對號列車得辦理退還全額票價或免費兌換乘車票一張，定期票得免費延長使用期限一日，電子票證以人工方式免扣當日乘車費用。