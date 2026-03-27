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開放育兒家庭僱外傭？ 障權會：人力恐流向高薪家庭

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣障礙者權益促進會指出，開放育兒家庭聘用外傭，恐引發「搶工效應」，外籍看護人力引流至工作條件較輕鬆的高所得家庭，加劇障礙者照顧困境。示意圖。本報資料照片
台灣障礙者權益促進會指出，開放育兒家庭聘用外傭，恐引發「搶工效應」，外籍看護人力引流至工作條件較輕鬆的高所得家庭，加劇障礙者照顧困境。示意圖。本報資料照片

勞動部擬開放育有1位12歲以下幼兒家庭，可聘用外籍幫傭，引發各界疑慮。台灣障礙者權益促進會指出，政府以「協助育兒、釋放女性勞動力」為名，卻缺乏完整性、人權影響評估，恐惡化階級不平等，擴大資源分布不均，恐引發「搶工效應」，外籍看護人力引流至工作條件較輕鬆的高所得家庭，加劇障礙者照顧困境。

障權會副秘書長劉于濟說，從障礙者視角來看，開放育兒家庭聘用外擁，擴大資源分配不平均現況，還恐讓照顧責任私有化，「淪為有錢人才能享有的特權」，民團曾分析，僅所得前5分之1家庭有能力負擔幫傭薪資，足見此政策為典型「階級政策」，障礙者家庭憂心，放寬幫傭申請資格，恐導致已經吃緊的外籍看護人力，流向條件好、工作輕鬆的高所得家庭。

勞動部、衛福部多次以幫傭僅處理家務，非取代專業照顧人力為由為政策辯護。對此，障權會指出，實務上「家務」與「照顧」在私人領域中難以切割，在缺乏監督的私人家庭中，幫傭僅處理家務一說，容易淪為規避責任的話術，許多移工被迫非法兼任照顧工作，不僅導致勞動剝削，也因缺乏專業支持，影響照顧品質，對於聘用幫傭的家庭、移工，雙雙造成傷害。

障權會點出，多數家庭照顧壓力並非僅是家務分工問題，而是長工時、職場彈性不足、有薪照顧假難以落實，以及公共托育照顧資源不足等結構性因素，社會支持長系統長期不足，導致家庭需自行承擔照顧安排與管理責任，且語言、生活習慣、育兒及照顧觀念等差異，常需要溝通磨合，若無適當協助，反而增加家庭負擔。

障權會訴求，在完成「性別與人權影響評估」及「幼兒教育與人格發展影響評估」前，政策應暫緩上路，避免造成本國基層女性工作者資源分配失衡，以及影響兒童發展與親子關係，並呼籲將資源優先投入公共托育服務及身障者個人助理等自立支持服務，同時應降低總工時，落實彈性有薪照顧假，讓不分階級、性別家庭都能兼顧家庭，且應強化勞動檢查、申訴機制，確保移工勞動權益。

生活習慣 人力 外籍幫傭

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