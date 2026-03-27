南投焚化爐爭議未解…環團控連2天開環評會 「茶農無法工作」

名間焚化爐案爭議延燒。南投縣政府1月31日、3月16日召開兩次二階環評範疇界定會議，環團、名間反焚化爐自救會今召開記者會指出，縣府每次會議動員近百名員警到場，造成對立令人遺憾。而且，16日會議結束後數日，南投縣環保局就火速發文於4月1日、2日召開會議，嚴重侵害公民參與權，要求環境部導正南投縣環保局的不當會議召開方式，也要求警察應該退出環評會議。

此外，環團表示，3月16日第二次範疇界定會議時，學者專家民眾團體等已重新訂出修正版遴選指標及權重評比，新增生態環境、水資源、風力、斷層等評比指標，環團依照修正版權重評比，今公布所算出的各方案評選分數，名間非最佳場址，要求重新遴選新場址。

立委陳昭姿說，南投縣連續於非假日二天召開環評會議，導致民眾必須請假、農民無法農作，僅參加一天會議已經是很辛苦了，而且一般環評會議通常再次召開是3個月內，但是南投縣環保局卻從3月16日到4月2日，於14個非假日中，就選訂3天（其中2天連續）召開環評會議，密集開會已嚴重限縮公民環評參與，且4月初正值名間鄉春茶採收期，農民無法連續兩天離開茶園，密集召開會議為難農民，請環境部務必導正此不恰當作法。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，學者專家民眾團體已共同修正共識遴選評比權種指標，新增更多生態指標，依照新的指標權重評比，環團及自救會已估算出所有方案的評比分數，包括名間案及其他環保局所提的替代方案，總分104，多數方案估算皆低於50分，包括A 福德段、B南坪段、C黑樹林、D和興、E名間等五案，估算分數分別為:31至51、24至44、34至54、30至50、34至36，E名間案最低34分，最高36分，明顯非最佳方案，南投縣環保局應另覓場址。

陳椒華進一步說，環保局所提出的5個場址，分數都很低，有特定農業區、山坡地、山崩地滑地質敏感區、接近地下水水文區、鄰近斷層帶及鳥嘴潭飲用水人工湖等，都不適合作為焚化爐場址，因此呼籲停止名間案的範疇界定，重新遴選場址。

台灣蠻野心足生態協會專員洪碩辰則說，縣府在選址的評估方式完全不合理，評分只有「法令限制、設置面積 、聯外交通、環境敏感點、土地權屬」，完全沒有評估對於焚化爐的環境、生態的影響，包括空氣汙染、水汙染等等問題承受能力。而唯一跟環境影響相關的「環境敏感點 」，評估內容也只有「操作運轉期間會有垃圾車輛進出，造成車流增加及噪音、振動、臭味、汙水等可能環境影響」，卻完全沒有提及焚化爐最大的空汙問題，做出這份資料只是為了欺騙大眾說名間鄉是最佳選址。

台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧抗議，1月31日、3月16日南投縣環保局召開二階環評範疇界定會議中，大量警方進入會場，對民眾發言造成壓力，產生寒蟬效應，已嚴重侵害程序正義。