快訊

核三再運轉計畫今送核安會 台電揭再發電時機

Google搜尋超強新功能登場！AI模式增「搜尋Live」 對話就能幫你找資料

南投政壇「清流」殞落 前縣長林源朗凌晨猝逝享壽86歲

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰事影響醫用手套供應？食藥署啟動單一窗口：未獲短缺通報

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署指出，目前雖僅有一家透析桶藥廠回報缺藥，包括外界疑慮最高的醫用手套在內，醫材供應尚未遭遇短缺情勢，但業者反應價格上漲、成本增加、報價延誤等問題。本報資料照片
衛福部食藥署指出，目前雖僅有一家透析桶藥廠回報缺藥，包括外界疑慮最高的醫用手套在內，醫材供應尚未遭遇短缺情勢，但業者反應價格上漲、成本增加、報價延誤等問題。本報資料照片

近期因中東情勢緊張，原油供應出現疑慮，連帶讓藥品、醫療器材塑料原料供應鏈遭受威脅，衛福部食藥署指出，目前雖僅有一家透析桶藥廠回報缺藥，包括外界疑慮最高的醫用手套在內，醫材供應尚未遭遇短缺情勢，但業者反映價格上漲、成本增加、報價延誤等問題。為確保供藥韌性，已成立單一窗口接受業者回報，並跨司署進行處理。

食藥署副署長王德原指出，因應中東戰事，食藥署與業者建立「單一通報窗口」，如醫材、藥品業者因塑膠顆粒、溶劑供應不足，可上「西藥醫療器材供應資訊平台」通報，食藥署將檢視缺貨事實，確保不是廠商趁機哄抬價格後，便會祭出因應作法，如製藥成本提高，可運用韌性特別條例經費處理，目前各家業者多有庫存，此波原物料供應問題，「短期不會對我國造成影響。」

依「藥事法」規定，業者在有缺藥之虞時，應提前至少6個月向食藥署通報，該署統計，截至今天為止，在藥品部分，僅一家透析桶業者反應供應可能出現問題，其餘藥商因具有一定庫存，無供應疑慮，主要面臨原物料報價上漲、供應時程不確定等問題，已於本月9日發函國內藥品相關公協會轉知所屬會員，加強間共藥品供應情形，並要求確實遵守「藥事法」規定通報。

食藥署指出，已與經濟部產發署啟動部會協作機制，協助國產藥商取得所需原物料，確保生產量能，如遇石化原料不敷使用，將協調石化大廠優先供應醫藥產業，另，韌性套別條例中，健保相關基金上有200億元可運用，健保署將視藥品原物料成本上升情形，適度調升相關藥品健保支付價格。

外傳因塑化原料供應問題，醫用乳膠手套恐出現供應問題，影響病人手術權益。不過，食藥署指出，截至目前並未接獲任何醫材廠商通報因塑料原料缺乏而有醫材短缺情況，國內有業者反應國際原物料上漲、成本增加，但仍屬「價格波動」範疇，未出現產品斷貨或產能不足情況，將持續藉由「醫療器材短缺通報處理機制」協助，如接獲短缺通報，將啟動替代品評估、專案進口等應變。

石化原料 特別條例 原物料

延伸閱讀

政院穩物價…4月瓦斯、天然氣凍漲 強化稽查防哄抬

包材飆漲…一天一報價 國會喊嚴查囤積

中東戰火波及 醫材供應吃緊傳漲價

藥價可能上漲 衛福部擬3策

相關新聞

塑膠袋之亂延燒…高雄攤商叫苦「庶民經濟鏈正在被卡住」

中東戰爭危機未解，塑膠袋大缺貨嚴重衝擊高雄的夜市攤商、小吃店、傳統市場及中小企業。身兼高雄市攤販協進會理事長及鳳山區議員參選人的蘇致榮表示，近日接獲大量攤商陳情，塑膠袋不是變貴，是連買都買不到，尤其小吃攤無耐熱袋可用，生意快要做不下去，政府應立即介入以穩定供應。

獨／機艙關門才喊我「不搭了」 金門班機延誤逾半小時只因夫妻吵架

金門昨日晚間一架從飛往台灣本島的立榮航空班機，在關艙門後突發旅客糾紛，一名王姓男子因與妻子在機上發生激烈口角，情緒激動，當場表示「不搭了」，導致班機延誤逾30分鐘，也讓同機旅客相當錯愕。

「互助喘息」長照3.0新計畫 照顧者值班可「做1天換休2天」

台灣進入超高齡社會，長照3.0今年上路並提供創新的「互助喘息服務試辦計畫」，改變過去一對一照顧模式，鼓勵家庭照顧者經由與專業照顧服務員搭配，透過輪流換工，以「二對多」互助照顧。目前計畫今年起試辦1年，提供16縣市共50個據點，一次最多照顧12人，總經費2500萬元，預計3年後正式上路。

春雨可期？氣象署：鋒面下周二影響至清明連假 不排除強降雨

未來1周天氣主要受到兩波系統影響，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，今明兩天受到鋒面以及東北季風增強影響；下周二至清明連假又會有另外一個鋒面系統在台灣附近消消長長，天氣轉趨不穩定，可能會有強降雨、強陣風等劇烈天氣發生。

吃不到基礎代謝率會變胖？醫師破迷思：不要盲目節食

你有聽過「吃不到基礎代謝率會變胖」這句話嗎？許多人因此對熱量攝取斤斤計較。內分泌專科醫師蔡明劼澄清，這其實是一種都市傳說，民眾應重視整體飲食質量，確保營養充足、吃得飽，這才是健康減重的關鍵。

旱象有解？專家曝好消息：下周春雨訊號轉明顯 中部水庫止渴

各水庫水情吃緊，何時旱象有解？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，觀察過去幾天的預報趨勢來看，從下周二起，一直到清明連假的天氣有逐漸趨向多雨的情況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。