中東戰事影響醫用手套供應？食藥署啟動單一窗口：未獲短缺通報

近期因中東情勢緊張，原油供應出現疑慮，連帶讓藥品、醫療器材塑料原料供應鏈遭受威脅，衛福部食藥署指出，目前雖僅有一家透析桶藥廠回報缺藥，包括外界疑慮最高的醫用手套在內，醫材供應尚未遭遇短缺情勢，但業者反映價格上漲、成本增加、報價延誤等問題。為確保供藥韌性，已成立單一窗口接受業者回報，並跨司署進行處理。

食藥署副署長王德原指出，因應中東戰事，食藥署與業者建立「單一通報窗口」，如醫材、藥品業者因塑膠顆粒、溶劑供應不足，可上「西藥醫療器材供應資訊平台」通報，食藥署將檢視缺貨事實，確保不是廠商趁機哄抬價格後，便會祭出因應作法，如製藥成本提高，可運用韌性特別條例經費處理，目前各家業者多有庫存，此波原物料供應問題，「短期不會對我國造成影響。」

依「藥事法」規定，業者在有缺藥之虞時，應提前至少6個月向食藥署通報，該署統計，截至今天為止，在藥品部分，僅一家透析桶業者反應供應可能出現問題，其餘藥商因具有一定庫存，無供應疑慮，主要面臨原物料報價上漲、供應時程不確定等問題，已於本月9日發函國內藥品相關公協會轉知所屬會員，加強間共藥品供應情形，並要求確實遵守「藥事法」規定通報。

食藥署指出，已與經濟部產發署啟動部會協作機制，協助國產藥商取得所需原物料，確保生產量能，如遇石化原料不敷使用，將協調石化大廠優先供應醫藥產業，另，韌性套別條例中，健保相關基金上有200億元可運用，健保署將視藥品原物料成本上升情形，適度調升相關藥品健保支付價格。

外傳因塑化原料供應問題，醫用乳膠手套恐出現供應問題，影響病人手術權益。不過，食藥署指出，截至目前並未接獲任何醫材廠商通報因塑料原料缺乏而有醫材短缺情況，國內有業者反應國際原物料上漲、成本增加，但仍屬「價格波動」範疇，未出現產品斷貨或產能不足情況，將持續藉由「醫療器材短缺通報處理機制」協助，如接獲短缺通報，將啟動替代品評估、專案進口等應變。