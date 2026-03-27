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跨區供水「神隊友」 翡翠水庫示警：今年集水區降雨明顯偏少

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
根據3月27日中午最新水情，翡翠水庫3億2922萬立方公尺，水庫蓄水量百分比88.98%。圖／翡翠水庫管理局提供
根據3月27日中午最新水情，翡翠水庫3億2922萬立方公尺，水庫蓄水量百分比88.98%。圖／翡翠水庫管理局提供

今年降雨明顯偏少，全台灣各主要水庫水位持續下滑。根據今天中午最新水情翡翠水庫3億2922萬立方公尺，水庫蓄水量百分比88.98%，雖然穩居全國大型水庫有效蓄水量與蓄水率「雙冠王」，但翡翠水庫管理局仍示警，今年受氣候影響，翡翠水庫集水區降雨量偏少。

翡管局指出，今年受氣候影響，翡翠水庫集水區降雨量偏少。統計顯示，歷年平均累積雨量為559.1毫米，今年至今僅降雨399.8毫米，約為歷年平均的七成。

翡管局長林裕益表示，中央氣象署預測，今年春季（3至5月）降雨可能偏少至正常，西半部水情仍偏乾，梅雨季降雨情況也存在不確定性。不過目前翡翠水庫蓄水充沛，在確保大台北地區供水無虞條件下，仍可配合中央進行調度支援供水。

在全台水情吃緊之際，翡翠水庫也持續扮演跨區供水「神隊友」。翡管局表示，目前新竹地區水情燈號已轉為「黃燈」，石門水庫水位持續下降。為減輕其供水壓力，翡翠水庫透過下游自來水管網，每日支援板新地區所需用水約78萬噸。今年到現在，統計支援水量已超過5300萬噸，相當於0.3座石門水庫水量。

根據3月27日中午最新水情，翡翠水庫3億2922萬立方公尺，水庫蓄水量百分比88.98%。圖／翡翠水庫管理局提供
根據3月27日中午最新水情，翡翠水庫3億2922萬立方公尺，水庫蓄水量百分比88.98%。圖／翡翠水庫管理局提供

石門水庫 翡翠水庫 水情

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