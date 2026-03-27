跨區供水「神隊友」 翡翠水庫示警：今年集水區降雨明顯偏少

各水庫水情吃緊，何時旱象有解？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，觀察過去幾天的預報趨勢來看，從下周二起，一直到清明連假的天氣有逐漸趨向多雨的情況。

2026-03-27 11:07