獨／機艙關門才喊我「不搭了」 金門班機延誤逾半小時只因夫妻吵架

金門昨日晚間一架從飛往台灣本島的立榮航空班機，在關艙門後突發旅客糾紛，一名王姓男子因與妻子在機上發生激烈口角，情緒激動，當場表示「不搭了」，導致班機延誤逾30分鐘，也讓同機旅客相當錯愕。

據了解，該班機原訂晚間8時15分起飛，王姓男子一家三口搭機後，夫妻間疑因細故爭執，聲量愈來愈大，甚至引起周邊旅客的關注，雖有其他旅客與空服員出面勸阻，但雙方情緒未見緩和，王男隨後向空服員表達「不搭了」。

由於當時機艙門已關閉、空橋亦已撤離，機長立即通報地面單位協助處理，金門航警與立榮航空地勤主管隨即登機協調，王男最終同意下機，過程中態度配合，並依航空公司要求，簽署這段機票已視同搭乘的切結書。王男的妻子與小孩仍搭乘該班飛機。

突如其來的插曲造成航班延誤超過半小時，不少乘客無奈表示，原以為是酒醉鬧事，未料竟是家庭糾紛演變而成，直呼「很誇張」。一名同機旅客指出，「大家都已經坐好準備起飛了，結果突然有人說不飛，因為要將他的行李拉下來，並進行清艙，影響其他人行程。」

另有旅客認為，近期航班幾乎客滿，類似狀況更顯得困擾，「現在小三通人很多，班機幾乎滿位，遇到這種臨時狀況，大家只能乾等，感覺航空公司和其他乘客都很無辜。」

航站相關人員指出，近期因為大批國人都選擇小三通到大陸去旅遊，台金班機的搭機旅客暴增，幾乎班班客滿，連帶的「怪客」也暴增，千奇百怪的旅客都有，也讓機上突發狀況明顯變多。航空公司人員坦言，類似登機後臨時喊「不搭」的情況雖非首例，但仍屬少見，多半發生於突發疾病或緊急事故。

旅遊業者提醒，飛機一旦艙門關閉，即視為已搭乘，相關權益將依規定辦理，呼籲旅客登機前應審慎確認行程，以免影響自身及他人權益。