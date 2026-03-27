快訊

核三再運轉計畫今送核安會 台電揭再發電時機

Google搜尋超強新功能登場！AI模式增「搜尋Live」 對話就能幫你找資料

南投政壇「清流」殞落 前縣長林源朗凌晨猝逝享壽86歲

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／機艙關門才喊我「不搭了」 金門班機延誤逾半小時只因夫妻吵架

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門昨日晚間一架從飛往台灣本島的立榮航空班機，在關艙門後突發旅客糾紛，一名王姓男子因與妻子在機上發生激烈口角，情緒激動，當場表示「不搭了」，導致班機延誤逾30分鐘，也讓同機旅客相當錯愕；示意圖，非當班飛機。圖／本報資料照片
金門昨日晚間一架從飛往台灣本島的立榮航空班機，在關艙門後突發旅客糾紛，一名王姓男子因與妻子在機上發生激烈口角，情緒激動，當場表示「不搭了」，導致班機延誤逾30分鐘，也讓同機旅客相當錯愕；示意圖，非當班飛機。圖／本報資料照片

金門昨日晚間一架從飛往台灣本島的立榮航空班機，在關艙門後突發旅客糾紛，一名王姓男子因與妻子在機上發生激烈口角，情緒激動，當場表示「不搭了」，導致班機延誤逾30分鐘，也讓同機旅客相當錯愕。

據了解，該班機原訂晚間8時15分起飛，王姓男子一家三口搭機後，夫妻間疑因細故爭執，聲量愈來愈大，甚至引起周邊旅客的關注，雖有其他旅客與空服員出面勸阻，但雙方情緒未見緩和，王男隨後向空服員表達「不搭了」。

由於當時機艙門已關閉、空橋亦已撤離，機長立即通報地面單位協助處理，金門航警與立榮航空地勤主管隨即登機協調，王男最終同意下機，過程中態度配合，並依航空公司要求，簽署這段機票已視同搭乘的切結書。王男的妻子與小孩仍搭乘該班飛機。

突如其來的插曲造成航班延誤超過半小時，不少乘客無奈表示，原以為是酒醉鬧事，未料竟是家庭糾紛演變而成，直呼「很誇張」。一名同機旅客指出，「大家都已經坐好準備起飛了，結果突然有人說不飛，因為要將他的行李拉下來，並進行清艙，影響其他人行程。」

另有旅客認為，近期航班幾乎客滿，類似狀況更顯得困擾，「現在小三通人很多，班機幾乎滿位，遇到這種臨時狀況，大家只能乾等，感覺航空公司和其他乘客都很無辜。」

航站相關人員指出，近期因為大批國人都選擇小三通到大陸去旅遊，台金班機的搭機旅客暴增，幾乎班班客滿，連帶的「怪客」也暴增，千奇百怪的旅客都有，也讓機上突發狀況明顯變多。航空公司人員坦言，類似登機後臨時喊「不搭」的情況雖非首例，但仍屬少見，多半發生於突發疾病或緊急事故。

旅遊業者提醒，飛機一旦艙門關閉，即視為已搭乘，相關權益將依規定辦理，呼籲旅客登機前應審慎確認行程，以免影響自身及他人權益。

金門 立榮航空 航空公司

延伸閱讀

「大華航空」不僅曾是國內線航空公司 直升機觀光也曾造成話題！

水客碼頭鬧場下場曝！金門地檢署火速拘提 林嫌10萬交保限出境

TSA向ICE舉報 無證客母女搭國內線登機前被捕…36小時完成遣返

ICE進駐紐約2機場 旅客憂安檢變盤查…專家1招教戰

相關新聞

塑膠袋之亂延燒…高雄攤商叫苦「庶民經濟鏈正在被卡住」

中東戰爭危機未解，塑膠袋大缺貨嚴重衝擊高雄的夜市攤商、小吃店、傳統市場及中小企業。身兼高雄市攤販協進會理事長及鳳山區議員參選人的蘇致榮表示，近日接獲大量攤商陳情，塑膠袋不是變貴，是連買都買不到，尤其小吃攤無耐熱袋可用，生意快要做不下去，政府應立即介入以穩定供應。

獨／機艙關門才喊我「不搭了」 金門班機延誤逾半小時只因夫妻吵架

金門昨日晚間一架從飛往台灣本島的立榮航空班機，在關艙門後突發旅客糾紛，一名王姓男子因與妻子在機上發生激烈口角，情緒激動，當場表示「不搭了」，導致班機延誤逾30分鐘，也讓同機旅客相當錯愕。

「互助喘息」長照3.0新計畫 照顧者值班可「做1天換休2天」

台灣進入超高齡社會，長照3.0今年上路並提供創新的「互助喘息服務試辦計畫」，改變過去一對一照顧模式，鼓勵家庭照顧者經由與專業照顧服務員搭配，透過輪流換工，以「二對多」互助照顧。目前計畫今年起試辦1年，提供16縣市共50個據點，一次最多照顧12人，總經費2500萬元，預計3年後正式上路。

春雨可期？氣象署：鋒面下周二影響至清明連假 不排除強降雨

未來1周天氣主要受到兩波系統影響，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，今明兩天受到鋒面以及東北季風增強影響；下周二至清明連假又會有另外一個鋒面系統在台灣附近消消長長，天氣轉趨不穩定，可能會有強降雨、強陣風等劇烈天氣發生。

中東戰事影響醫用手套供應？食藥署啟動單一窗口：未獲短缺通報

近期因中東情勢緊張，原油供應出現疑慮，連帶讓藥品、醫療器材塑料原料供應鏈遭受威脅，衛福部食藥署指出，目前雖僅有一家透析桶藥廠回報缺藥，包括外界疑慮最高的醫用手套在內，醫材供應尚未遭遇短缺情勢，但業者反映價格上漲、成本增加、報價延誤等問題。為確保供藥韌性，已成立單一窗口接受業者回報，並跨司署進行處理。

吃不到基礎代謝率會變胖？醫師破迷思：不要盲目節食

你有聽過「吃不到基礎代謝率會變胖」這句話嗎？許多人因此對熱量攝取斤斤計較。內分泌專科醫師蔡明劼澄清，這其實是一種都市傳說，民眾應重視整體飲食質量，確保營養充足、吃得飽，這才是健康減重的關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。