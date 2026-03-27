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搶攻東南亞旅客 觀光署進軍星國旅展推台灣意象

中央社／ 新加坡27日專電

新加坡消費旅遊展「NATAS春季旅展」今天登場，台灣觀光署率領業者打造台灣館。駐新加坡代表童振源、觀光署駐新加坡辦事處主任施志忠等人到場。施志忠表示，星國為台灣在東南亞重要客源市場之一，希望促成更多產品合作，亦盼國際旅客到訪台灣。

觀光署今天至29日率領74名產業代表，參加新加坡上半年規模最大的消費旅遊展「NATAS春季旅展」。觀光署指出，今年台灣館設計以「TAIWAN–Wavesof Wonder」元素為主，代表團以「台灣百Ways」為宣傳主題，強調在台灣有超過上百種旅遊路線、文化與美食體驗。

駐新加坡代表童振源到場與業者互動，他接受中央社訪問表示，近期台灣與新加坡之間的交流明顯升溫，從觀光人流到資金往來，再到產業合作，各項指標同步走強，顯示雙方關係正邁入新一輪深化階段，雙向人流的快速成長，不僅反映航班運能與旅遊市場的活絡，也顯示台星之間長期累積的人文與商務連結持續深化，往來更加頻繁。

童振源說，今年前2個月新加坡對台投資金額達5891萬美元，年增265%；台灣對新加坡投資則達9億美元。雙向投資同步攀升，反映企業對彼此市場的信心顯著提升；若從中長期觀察，這一趨勢更具結構性意義，過去5年，台灣對新加坡投資占台灣對東協整體投資的59.3%，凸顯新加坡作為區域樞紐與資金中介平台的關鍵地位，亦說明其在台灣企業「前進東南亞」布局中的核心角色。

觀光署駐新加坡辦事處主任施志忠告訴中央社，展場開幕後，旅客與業者到台灣館的詢問度相當高，此次亦在展期安排DIY體驗，包括原民服飾書籤編織、生態摺紙藝術體驗及馬賽克杯墊拼貼，讓新加坡民眾感受台灣文化的溫度，並邀請當代馬戲指標團隊「FOCASA馬戲團」帶來融合街頭與劇場藝術的原創演出。

施志忠表示，除旅展推廣外，觀光署將於30日下午舉辦「台灣觀光推廣會」，透過台星業者一對一商務洽談，促成更多創新旅遊產品的落地合作。

施志忠指出，新加坡為台灣在東南亞最重要的客源市場之一，2026年1月來台旅客達3萬3064人次，年成長率達38.7%，且重遊率更居東南亞市場前列，希望藉著旅展等相關活動，吸引更多國際旅客造訪台灣。

東南亞 觀光業 新加坡

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