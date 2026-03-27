障礙者團體憂搶工 要求外籍幫傭新制暫緩上路

行政院上周宣布將放寬外籍幫傭申請資格，台灣障礙者權益促進會今發聲明表達深切遺憾，並指賴政府雖以「協助育兒、釋放女性勞動力」為名，卻是在缺乏完整性別、人權影響評估下強行推動，恐擴大資源分配不均，讓照顧責任進一步私有化，淪為有錢人才能享有的特權，也擔心將引發搶工效應，稀釋弱勢障礙者的照顧資源，要求未完成相關影響評估前，政策應暫緩上路。

障權會擔憂，放寬幫傭資格將引發搶工效應，導致原本就吃緊的外籍看護人力被引流至工作條件較輕鬆的高所得家庭，進一步稀釋弱勢障礙者的照顧資源，加劇照顧困境。

其次，障權會指出，「家務」與「照顧」在私人領域實務上難以切割，政府試圖以「幫傭僅處理家務」來迴避對托育及照顧市場的衝擊，但在缺乏監督的私人家庭中，極易淪為規避責任的話術。從身心障礙家庭的經驗來看，在私人空間裡，移工常被迫非法兼任照顧工作，這不僅造成移工勞動剝削，也因缺乏專業支持而影響照顧品質，對家庭與移工雙方皆是傷害。

障權會直指，多數家庭的照顧壓力，並非只是家務分工問題，而是源自長工時、職場彈性不足、有薪照顧假難以落實，以及公共托育與照顧資源不足等結構性因素。長期以來，因社會支持系統不足，導致家庭往往需自行承擔照顧安排與管理責任，而在跨文化情境中，語言、生活習慣、育兒及照顧觀念的差異，處處需要溝通與磨合。若缺乏適當協助，可能反而增加家庭的負擔。

台灣障礙者權益促進會呼籲，在完成「性別與人權影響評估」及「幼兒教育與人格發展影響評估」前，放寬外籍家庭幫傭政策應暫緩上路，避免造成本國基層女性工作者資源分配失衡，以及影響兒童發展與親子關係。

障權會主張，政府應將資源優先投入擴充公共托育服務，以及身心障礙者個人助理等自立生活支持服務；並且應從源頭降低總體工時，落實具彈性的有薪照顧假，讓不分階級、性別的勞工都能兼顧家庭。同時，政府應全面檢討移工制度，逐步朝向機構聘僱模式轉型，強化勞動檢查與申訴機制，確保移工基本勞動權益與人身保障。

障權會強調，照顧是每個人在生命歷程中都可能要面對的公共議題。無論是否正在育兒，或家庭中是否有身心障礙者，都不應由個別家庭獨自承擔照顧責任，呼籲政府與社會各界應從制度改革出發，建立兼顧人權、平等與照顧需求的支持體系。