長照3.0互助喘息服務試辦計畫上路 照顧者值班可獲2次喘息服務

台灣進入超高齡社會，長照3.0今年上路並提供創新的「互助喘息服務試辦計畫」，改變過去一對一照顧模式，鼓勵家庭照顧者經由與專業照顧服務員搭配，透過輪流換工，以「二對多」互助照顧。目前計畫今年起試辦1年，提供16縣市共50個據點，一次最多照顧12人，總經費2500萬元，預計3年後正式上路。

家庭照顧者關懷協會秘書長陳景寧表示，「互助喘息」服務，於假日提供日照中心場地，衛福部提供1名專業照顧服務員搭配1名照顧者擔任值班者，以「2對多照顧」合作照顧4至12名符合長照需要等級2至8級被照顧者。照顧者值班1次，家屬可獲得喘息2次，最低值班4小時起跳，也就是說值班4小時，可以讓家中長輩有8小時於日照中心被照顧。

陳景寧說，長輩也非免費到現場，只要送去4小時共需繳交100元費用，提供長輩在現場的點心費。預約方式也相當便捷，網路搜尋互助喘息、登入註冊預約體驗、並選擇鄰近據點，未使用過的家庭也提供2次的免費體驗。

衛福部政務次長呂建德表示，現在進入大缺工時代，體諒到目前家庭照顧者相當辛苦，因此今年跟家庭照顧者關懷協會合作，提出為期1年新的試辦計畫、經費約2500萬元，結合喘息及時間銀行2大重點，不僅讓照顧者可以休息，也能解決照顧人力不足情形，且全家人都可以來值班，共同儲值時間。

中華民國家庭照顧者總會常務理事陳正芬說，新的互助喘息可創造「5贏」，讓照顧者有喘息、被照顧者有社會參與機會、照服員假日可加班賺取薪水、機構可提升評效、國家落實照顧不離職目標，彈性調配時間。

陳正芬表示，目前全世界推行「時間銀行」國家多為長期儲存制，但幾十年後能不能兌換不知道，台灣是老化快速國家，全球首創互助喘息計畫採「照顧1時段換休2時段」，在一年內即時交換、年底歸零，且中低收入家庭可獲免費，因此非常鼓勵家庭照顧者善用這樣服務模式。

呂建德說，目前已於全國16個縣市、布建50處服務據點，在北、中、南、東陸續展開服務，不僅提升可近性，亦活化在地資源，逐步建構具支持性的社區照顧網絡，強化整體在地照顧支持體系。