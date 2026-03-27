「留給更需要的人」花蓮櫃姐腦梗昏迷1個多月 家屬大愛器捐

花蓮一名林姓櫃姐上個月在工作中突然倒下隨後陷入昏迷，一個多月來仰賴呼吸器維持生命，醫師評估已無好轉可能，家屬忍痛依照她生前心心念念想幫助別人的心願捐出眼角膜，昨天凌晨執行摘除手術，林女的媽媽說，「女兒只是把可以留下的，留給更需要的人」。

53歲的林姓櫃姐因過年期間工作忙碌，與母親約好228連假在南投團聚，上月下旬工作中突然腦部梗塞倒下，送醫時一度清醒，但很快陷入昏迷，一個多月來靠著呼吸器苦撐，醫療團隊評估已無法再醒來。

林姓櫃姐高中畢業後就離開花蓮北上求學，多年前回到家鄉，在百貨公司的專櫃工作，她的個性開朗又熱情，對家人、朋友都非常好，昏迷以來這一個多月，許多同事、朋友來探視，每個人談到她，都不捨地說，「她對我們很好。」

她的弟弟說，姊姊常說「如果有一天離開了，只要還有能力，就去幫助別人」，他想起姊姊的話，問母親「器官捐贈是不是也很好？」沒想到母親沉默片刻就說「我也想很久了」。兩人決定依她的心願捐贈器官，後事也會依她的想法辦理海葬。

門諾醫院與東區OPO器官捐贈移植團隊昨天凌晨執行眼角膜摘除手術，林的家人一路相伴，門諾醫院眼科醫師賴泉源全程參與，感謝林女與家屬成就器官捐贈的大愛。林母說，女兒以前就說過，如果有一天離開了，希望捐出器官，「她只是把可以留下的，留給更需要的人，這樣就很好了。」

門諾醫院社服處主任李冬梅表示，這是院方今年器官捐贈的首例，感謝家屬的大愛決定，讓生命得以延續，也期盼更多民眾願意了解並支持器捐，讓愛持續在社會中流轉。

花蓮一名林姓櫃姐工作中昏迷，靠呼吸器維持生命，家人決定依她生前心願捐出眼角膜。圖／門諾醫院提供