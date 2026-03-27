春雨可期？氣象署：鋒面下周二影響至清明連假 不排除強降雨

未來1周天氣主要受到兩波系統影響，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，今明兩天受到鋒面以及東北季風增強影響；下周二至清明連假又會有另外一個鋒面系統在台灣附近消長，天氣轉趨不穩定，可能會有強降雨、強陣風等劇烈天氣發生。

今天主要受到鋒面通過，不過，他說，這波鋒面結構沒有這麼好，底層有風切結構，但高層沒有配合，雖然昨天預估可能會有比較強的降雨發生，但是今天觀測到降雨主要還是在北部地區，相對感受不大的。

目前天氣，林伯東表示，即將又有回波系統移入，不過在回波移入之後都有削弱趨勢，目前降雨集中區域在北部地區，宜蘭稍微也有降雨發生。

未來1周天氣，他說，今天主要是鋒面通過，緊接著東北季風增強，明天東北季風持續影響。再來下一波影響時間落在下周二，會有一波鋒面系統逐漸影響台灣地區，且持續到下周四，天氣又會轉趨不穩定。

溫度趨勢，林伯東表示，今天、明天受到東北季風影響，北部、宜蘭18至24度左右偏涼，中南部感受上沒有這麼明顯、清晨低溫20度上下，但是白天高溫都可以來到30度左右，花東地區高溫25至28度。

林伯東表示，周日、下周一東北季風減弱，開始有些南風且南風比較強，整體溫度都有提升上來趨勢。晚上、清晨低溫和這幾天比差異沒有很大，大約回升1度左右，但是白天高溫回升明顯，北部、宜蘭地區甚至可能回升6度，中南部、花東地區回升1至3度左右。整體來說白天高溫可以回升到30度以上，甚至如果南風偏強一點的話，中南部、台東地區可能會有溫度更高情形。

他說，下周二至下周四，鋒面就會在台灣附近，因降雨情形變多，白天高溫普遍都有降低狀況，尤其北部、宜蘭白天高溫降幅達4度左右，明顯轉涼。

降雨趨勢，林伯東表示，今天鋒面通過的過程中，所以北部地區是主要降雨區域，東半部也有局部降雨；中南部也許可能會有午後對流，但不會很明顯。今晚之後整體降雨情形就會減弱下來，大概只剩下基隆北海岸、宜蘭、大台北山區、東半部可能有局部降雨。

林伯東表示，明天由於鋒面通過之後在台灣附近，東風增強，東半部地區降雨增加，中南部山區可能也會有零星的午後對流發生，晚上之後只剩下東半部降雨。

他說，周日、下周一吹南風，降雨情形比較少，偏向午後降雨情形，東半部尤其花東地區可能有迎風面降雨、但是不多，相對天氣是穩定的。由於回暖的關係，海峽的兩側周日晚上到下周一清晨可能有霧或低雲影響能見度。

下周二至下周四，鋒面在台灣附近消消長長，整體降雨情形，林伯東表示，如果鋒面移得比較近一點的話，中部以北、東半部可能都會有降雨；如果鋒面移得比較遠的話，降雨強度就會減弱一點。不過目前預報資料不確定性比較高，尚無法評估對水情是否有幫助，要留意氣象署最新的天氣資訊。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供