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故宮南院展文徵明「花卉冊」 翠玉白菜也現身

中央社／ 嘉義縣27日電
故宮南院即起推出「悅目娛心－文人與匠師的花花世界」特展，展出明代文徵明「花卉冊」及題跋。圖為8幅花卉中的「春林燕喜」。中央社
故宮南院即起推出「悅目娛心－文人與匠師的花花世界」特展，展出明代文徵明「花卉冊」及題跋。圖為8幅花卉中的「春林燕喜」。中央社

故宮南院推出「悅目娛心－文人與匠師的花花世界」展，展出明代文徵明「花卉冊」8幅花卉，以及翠玉白菜；觀賞者可看到明清藝術家對再現自然的思考，即起展至6月7日止。

故宮南院告訴中央社記者，此次展覽展件除文徵明花卉冊、翠玉白菜，還有清十八世紀金葉玉卉水仙盆景 、清玉萱花花插、明晚期犀角雕玉蘭花式杯、清黃任銘蕉月硯及清乾隆銅胎畫琺瑯荷葉式盒。

故宮南院說明，文徵明為明代四大家之一，是吳派（蘇州畫派）重要文人畫家，兼擅詩文書畫；「花卉冊」共繪八幅花卉，最末為作者題跋，自述此冊作於嘉靖十二年（1533），因受友人徐縉邀請至洞庭西山避暑，乘興繪製名花異卉。

故宮南院指出，形色殊異的花卉，或許可說是自然界最美、最吸引人的存在，其用意本是招蜂引蝶、繁衍孳息，是以花朵的綻放不僅點亮空間，也預示生機蓬勃的時節已到；無論淡妝濃抹，總令人悅目娛心，也因此成了歷來幾乎亙久不衰藝術題材。

藝術家感受、思索、探討與再造自然，往往不僅是如何重現其巧妙的外形、顏色、質地，也在花葉翻轉、莖梗搖曳動態之間，捕捉其中動人生機，並透過各自不同媒材與手法，在既有主題或功能框架下，傳遞給觀者；正如文徵明於此次展出的「花卉冊」中題跋自言，「大抵古人寫生在有意無意之間，故有一種生色，援筆時亦覺意趣自來」。

故宮南院指出，此次展覽集結的各件繪畫與工藝花卉作品，可以看到明清藝術家對於再現自然的思考。

故宮南院即起推出「悅目娛心－文人與匠師的花花世界」特展，展出明代文徵明「花卉冊」共8幅花卉及題跋。中央社
故宮南院即起推出「悅目娛心－文人與匠師的花花世界」特展，展出明代文徵明「花卉冊」共8幅花卉及題跋。中央社

故宮南院 藝術家 翠玉白菜

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