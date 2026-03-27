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吃不到基礎代謝率會變胖？醫師破迷思：不要盲目節食

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師表示，「吃不到基礎代謝率會變胖」其實是一種都市傳說。示意圖／ingimage
醫師表示，「吃不到基礎代謝率會變胖」其實是一種都市傳說。示意圖／ingimage

你有聽過「吃不到基礎代謝率會變胖」這句話嗎？許多人因此對熱量攝取斤斤計較。內分泌專科醫師蔡明劼澄清，這其實是一種都市傳說，民眾應重視整體飲食質量，確保營養充足、吃得飽，這才是健康減重的關鍵。

蔡明劼醫師在臉書粉絲專頁指出，吃不到基代反而容易胖的說法，源自於過去太多偏激的飲食法。例如仙女餐或極低熱量代餐。因刻意過度節食，短時間內體重迅速下降、肌肉大量流失，確實會造成基礎代謝率下降，再加上節食結束後飢餓反撲，進食量驟增，才容易出現復胖情況。

不過，蔡明劼強調，如果不是在這種極端情況下，人體並不會因為吃少於基礎代謝率就自動變胖。他舉例說明，即便基礎代謝率為1500大卡，攝取1499大卡並不會立刻讓人發胖；同樣地，多吃1、2大卡也不會立即變瘦。生活中偶爾低於或高於基代，都屬正常，重點在於長期均衡飲食。

蔡明劼建議，減重與健康管理應以均衡飲食、充足營養為核心，特別是蛋白質攝取，以維持肌肉量並避免觸發飢餓補償機制。他指出，控制體重的關鍵不是每日精準吃到基代，而是不要盲目節食，維持合理熱量與營養攝取，讓身體順利燃燒脂肪。

最後，蔡明劼提醒民眾，不必過度焦慮每天是否精準達到基礎代謝率，而應重視整體飲食質量，確保營養充足、吃得飽，這才是健康減重的關鍵。

營養 減重 飲食 醫師

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