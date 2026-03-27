旱象有解？專家曝好消息：下周春雨訊號轉明顯 中部水庫止渴

各水庫水情吃緊，何時旱象有解？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，觀察過去幾天的預報趨勢來看，從下周二起，一直到清明連假的天氣有逐漸趨向多雨的情況。

前幾天預報資料呈現先雨後晴，吳聖宇說，也就是下周二到下周五多雨，下周六之後鋒面北抬天氣好轉。但是過了幾天，後半段鋒面北抬的幅度明顯減小，鋒面可能一直會在台灣附近停留到4月7日之後才北抬，因此降雨的訊號轉趨明顯，變成較為多雨的情況。

進入春天後降雨會變成波段式，吳聖宇表示，隨著短波槽移動而帶動鋒面上一波一波的降雨系統東移通過，因此有可能是一段時間雨多，然後又一段時間雨少的輪替型態。目前看起來，下周二到4月6日的降雨就會是這種一波一波的雨，中間有時會暫時雨少或雨停，然後因為短波槽較為活躍，降雨時出現對流型降雨的機會也較高，伴隨雷雨或較大雨勢的可能性。

吳聖宇表示，好消息是應該對於中部的水庫旱象應該會有幫助，南部的雨仍然相對較少些，但至少有機會下雨了。距離清明節連假還有1周時間左右，後續的預報趨勢變化仍值得繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。