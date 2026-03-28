快訊

不諒解缺席支援美伊衝突 川普：不用再花大錢保護北約

老虎伍茲又闖禍！疑酒駕出車禍被捕 拒尿檢再添一罪

顏慧欣疑遭職場霸凌！ 蘇一峰轟：人死了才來演「綠色鱷魚的眼淚」

聽新聞
0:00 / 0:00

蕁麻疹反覆發作好困擾？網友熱議六大「蕁麻疹原因」 助你對症下藥

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
蕁麻疹反覆發作好困擾？ 網友熱議六大「蕁麻疹原因」助你對症下藥
蕁麻疹反覆發作好困擾？ 網友熱議六大「蕁麻疹原因」助你對症下藥


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「蕁麻疹原因」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大蕁麻疹原因有哪些。

蕁麻疹是一種常見的皮膚疾病，發作時常出現如蚊子叮咬般的風疹塊，並伴隨明顯搔癢感。在醫學上，蕁麻疹可依發作時間分為「急性蕁麻疹」與「慢性蕁麻疹」，前者的症狀多半會在數天至數週內逐漸消退，若症狀反覆發作並持續超過六週，則可能屬於慢性蕁麻疹。由於蕁麻疹的誘發因素相當多元，因此本篇我們整理出網友熱議的六大蕁麻疹原因，帶您了解急性與慢性蕁麻疹常見的誘發因素有哪些。

急性蕁麻疹多因「食物過敏」引發 「壓力與情緒起伏」也可能誘發慢性蕁麻疹

▲ 網友熱議六大蕁麻疹原因 網路聲量排行
▲ 網友熱議六大蕁麻疹原因 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「蕁麻疹原因」的相關話題討論，可以發現「食物過敏」是最多人提到的急性蕁麻疹誘因。

常見致敏食物包括海鮮、水果、辛辣料理或酒精飲品，不少人在食用後，短時間內即出現皮膚紅腫與劇烈搔癢等症狀。對此，網友們建議若出現蕁麻疹症狀卻不確定過敏來源，可以「先上網搜尋看看，大概有哪些比較常見，卻不能吃的東西」，或是「去看皮膚科，醫生應該會有詳細說明」，也有人建議「直接去驗過敏源」，較有機會找出引發病灶的根本原因。

不過，也有民眾對於「有人吃一兩隻蝦子沒事，吃到第五六隻時才過敏」的情形感到疑惑，對此則有醫師表示「過敏反應和『接觸量』有關，只要吃進去的量還在身體能承受的範圍內，通常不會引起明顯反應」。不過，若是過去曾在吃下特定食物後出現明顯的過敏反應，例如急性蕁麻疹或呼吸困難等情況，仍應先由醫師評估後再嘗試食用。

除了食物過敏之外，「急性感染」與「環境過敏」也是備受網友熱議的急性蕁麻疹原因之一。有些人在感冒、病毒感染或身體發炎期間，會突然出現蕁麻疹症狀，且以孩童族群較為常見。另外，也有不少人對塵蟎、花粉或寵物毛髮較為敏感，只要接觸到相關過敏原，皮膚就可能出現紅疹與搔癢。

例如有位媽媽分享家中孩童借住親戚家時，因晚上睡在很久沒住人的房間，隔天早上起床後發現「手腳起大片紅疹」。

有網友點出「是床單的關係，環境太久沒住人，床跟床單都很容易過敏，連大人都可能會這樣」，也有民眾分享自身經驗，表示「我會在免疫低落的時候加上環境中灰塵太多引起急性蕁麻疹」，也有人提醒「房間久沒人睡真的要整理清乾淨，棉被、床具真的要洗過才能蓋」，避免長期堆積的灰塵或塵蟎引起相關過敏反應。

另一方面，導致慢性蕁麻疹發作的原因相當多元，其中「情緒起伏」是最常被網友提及的原因。例如有民眾提到自己在「工作或生活壓力大的時候，手腳特別容易癢或起疹子」，並發文詢問「壓力大有可能會導致皮膚癢嗎」，引發網友們於留言區熱烈回應。

有人分享「身邊有朋友是壓力大蕁麻疹就會發作」，也有人表示「好像真的會耶…前陣子也是壓力大到蕁麻疹大牙（起來）」，甚至有慢性蕁麻疹患者坦言「平常是還好可以控制，但壓力大的時候就容易大發作，全身都癢」，顯示出「心理壓力大」和「情緒起伏不穩」，都是引起慢性蕁麻疹的關鍵因素。

此外，「溫度變化」與「皮膚受刺激」同樣是誘發慢性蕁麻疹的常見原因。有網友提到自己「從小睡覺時都會到處發癢、身體各處會突然升溫，升溫那塊如果沒及時降溫就會長一顆一顆像被蟲咬的痕跡」，但直到近幾年才知道這是蕁麻疹的症狀，並分享自己透過將「冷氣開冷一點」才改善情況。

另一方面，也有民眾因為對晚上睡覺時大腿或臀部會出現線條狀抓痕感到困擾，而拍下照片發文請益。對此，皮膚科醫師回覆「看來像是皮膚劃痕症，是因為皮膚受物理摩擦（如抓癢、衣物擠壓）後，肥大細胞釋放組織胺導致的紅腫」，並提供三點建議：第一「勿搔抓：物理刺激會讓紅腫更嚴重，癢時改用冷敷緩解」；第二「減壓： 穿寬鬆衣物，洗澡水溫不要太高」；第三「就醫： 若影響睡眠，建議就醫由醫師開立抗組織胺，改善症狀」。

整體而言，蕁麻疹的成因相當多元，若症狀頻繁發作或持續時間較長，建議尋求專業醫師評估並找出引發病症的誘因。此外，患者也需要搭配規律作息與適度的生活調整，才能更有效降低發作機率，讓生活不再被突如其來的搔癢打亂。


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「蕁麻疹原因」相關討論則數。

觀測期間：2025/03/12~2025/03/12，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

過敏反應 症狀 食物

Social Lab社群實驗室

追蹤

延伸閱讀

從斬桃花到神速牽線！網友熱議全台六大「人氣月老廟」排行出爐

科普好健康／帶狀疱疹引發神經痛…逾50歲罹患率增 疫苗可預防

相關新聞

長照試辦「互助喘息」 拿服務換照顧

長照三點○今年上路，衛福部昨宣布，正式推出「互助喘息」服務，改變過去一對一喘息照顧的模式，提出類似時間銀行概念，讓有需求的長照家庭，其照顧者可以值班一個時段，換得兩個時段的喘息，該服務今年起試辦一年，目前全台十六縣市共有五十個據點，預計三年後正式推行上路。

學者：試辦長照互助喘息 交通是關鍵

台灣邁入超高齡社會，長照三點○今年上路，首度納入「互助喘息服務試辦計畫」，改變過去一對一照顧模式，但互助喘息仍難以完全助照顧者減壓，要防堵長照悲歌再現，恐需要更多資源投入。專家指出，互助喘息是日照與居服中折衷的方案，而互助喘息出了雙北地區，將面臨「交通」問題，需再克服，才有機會逐步助照顧者卸下重擔。

北東今濕涼明熱如夏 吳德榮：清明連假前鋒面強對流威脅 降雨時強時弱

天氣逐漸好轉，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面雲系減弱，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率。北台偏涼，中南部白天仍偏熱。北部17至24度、中部18至30度、南部19至33度、東部18至29度。

好消息！ 下周二起春雨接力 他指這6天降雨訊號最顯著 有助水庫解渴

3月底大回暖。氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據中央氣象署系集模式對溫度、雨量指標的最新預測趨勢顯示，未來2周，台灣附近850hPa的溫度普遍均較氣候平均值來的略高。其中，尤其是3月底的下周一、下周二氣溫升幅最大，天氣轉熱，連北部也會有感。

橘世代／【關於繼承──高資產家庭篇】繼承者 傳承資產先養成

何時讓下一代接班？這對高資產大戶及企業主來說，是一個複雜的課題。中信銀行私人銀行處處長楊子宏表示，接班時間點的選擇往往與年紀不見得有直接相關，更多時候是與家族成員的動態變化緊導致。例如，孩子學成歸國、成家，或是第三代出生、有了孫子之後，生命階段的轉變，都會觸發創富第一代開始認真思考資產傳承與接班的安排。

台鐵列車「紅通通」最多誤點376分鐘乘客哀嚎 明首班車雙向恢復

台鐵今天樹林=鶯歌間電車線故障，經全力搶修及測試後，預計明天（28）日凌晨4時修復完成，首班車起全線恢復正常行駛。今晚查詢台鐵列車動態列表仍一片「紅通通」，最多誤點376分鐘，基隆等地火車站都誤點嚴重，民眾哀嚎，怨聲載道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。