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台鐵樹林至鶯歌預計午前先搶通西正線 退票規定出爐

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天上午9時17分起，山佳站電力設備故障，導致樹林=鶯歌間暫時雙線不通，台鐵公司立即成立公司本部一級應變小組因應，指派電力單位全力進行搶修。圖／台鐵提供
今天上午9時17分起，山佳站電力設備故障，導致樹林=鶯歌間暫時雙線不通，台鐵公司立即成立公司本部一級應變小組因應，指派電力單位全力進行搶修。圖／台鐵提供

台鐵公司表示，今天上午9時17分起，山佳站電力設備故障，導致樹林=鶯歌間暫時雙線不通，台鐵公司立即成立公司本部一級應變小組因應，指派電力單位全力進行搶修，並於樹林=鶯歌間啟動公路接駁加強旅客服務。台鐵積極搶修中，預計上午11時30分先行搶通西正線。

今天上午9時17分起山佳站全站無電，台鐵公司說，山佳站通報2股電車線垂落，樹林=鶯歌間雙線不通。已成立一級應變小組，樹林=桃園間啟動公路接駁。目前電力及機務單位已全力搶修中，預計上午11時30分先行搶通西正線。280次台北=花蓮間由422次接駁旅客繼續行程。因受事故影響而中止乘車的旅客，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。

台鐵公司說，因受事故影響致列車較表定時間遲延或運送遲延達45分鐘以上，指定班次對號列車得辦理退還全額票價或免費兌換乘車票一張，定期票得免費延長使用期限一日，電子票證以人工方式免扣當日乘車費用。列車最新運行資訊可洽台鐵官方網站、台鐵24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打），以及各就近車站（台鐵官方網站有各車站聯絡資訊）。

台鐵 鶯歌

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