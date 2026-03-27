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騎YouBike前等等！檢查車況只要30秒 「5分鐘內」還車免付費

聯合新聞網／ 綜合報導
公共自行車YouBike遍布全台14縣市，成為民眾通勤、轉乘的重要交通工具。本報資料照片
公共自行車YouBike遍布全台14縣市，成為民眾通勤、轉乘的重要交通工具。本報資料照片

公共自行車YouBike遍布全台14縣市，成為民眾通勤、轉乘的重要交通工具。由於租借便利、使用人次逐年攀升，不少人習慣隨借即騎，卻忽略出發前的基本檢查。

「YouBike大台北粉絲團」在臉書發文提醒民眾，其實只需短短30秒，確認車況是否正常，就能大幅降低騎乘風險，確保行車安全。

YouBike騎乘前「五步驟」檢查

第一步：先檢查前後輪胎氣壓

第二步：試轉車鈴，確認是否發出聲音

第三步：調整座墊高度以符合自身需求

第四步：確認煞車功能是否正常

第五步：並檢查前後車燈是否亮起

若檢查時發現車輛異常，民眾只要在5分鐘內於借車場站還車，即可不產生任何費用，保障使用者權益。

除了車況檢查，YouBike也提醒會員注意騎乘保險。即日起，所有YouBike會員及單次租車（臨時會員）若尚未投保免費的公共自行車傷害險，將無法在全台營運縣市租借YouBike 2.0及2.0E。官方呼籲民眾，請透過YouBike官網官方APP登入會員，完成免費投保手續，以保障騎乘安全。

YouBike 保險 自行車

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