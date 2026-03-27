阿嬤餵1歲孫吃整顆花生害「肺塌陷」！醫急勸：4歲前禁吃5類食物

千萬不要餵幼童超出他們吞嚥、消化能力的食物！台灣有兒科醫生分享個案，指1名1歲多的小孩被阿嬤餵食整顆花生，三、四天後，小孩出現咳嗽、發喘鳴聲等症狀，送到醫院檢查後，X光片見到花生卡在支氣管，最終引發肺部塌陷。醫療團隊在深切治療部（ICU）與時間競賽，耗時逾2個小時才成功將花生取出，醫生事後憤慨：「到底為什麼要給小小孩吃整顆花生？」

廖穗綾在Facebook專頁發文分享，指曾經有1名1歲多小孩被送進病房，原因是三、四天前被阿嬤餵了1顆花生，「剛來時症狀並不明顯，但隔天追蹤X光——肺部已經開始塌陷。這不是小事」。

廖穗綾說，小孩被送到深切治療部，「那顆花生已經卡了三天，肉芽已經長出了，整顆又大又肥，死死塞住支氣管」，由於花生已卡在體內數天，孩子情況迅速惡化，由廖醫生的丈夫賴醫師緊急召來了加護病房李醫師，以和資深技術員準備支氣管鏡取出異物，但因花生緊卡在支氣管，手術過程極其困難。

賴醫生表示，這是他遇過最困難的案例，他們花了將近2個小時在狹小氣管裡反復嘗試，就在他們幾乎要放棄的時候，轉機終於出現了。廖醫生憶述：「那顆『會跳舞的花生』終於彈動了一下。」後續在幾位醫生的努力下，花生被成功網住、夾出，小孩化險為夷。

廖醫生直言，這不是她遇到的第一個案例，也不是最後一個案例，不禁怒問：「我們到底還要說幾次？不要給三四歲以下的兒童整顆花生和堅果很困難嗎？」

在她貼文留言處還有同是兒科醫生的吳昌騰醫師分享另一個案，表示1名2歲大的小孩在嬉笑間被看護著餵食花生，因而引發咳嗽和呼吸困難等症狀，後續被送進開刀房做手術。

廖醫生表示，很多人存在著僥倖心理，總覺得「只吃一顆而已。我又在旁邊看著。我們以前都這樣長大」，這些大意的背後卻是慘痛教訓，2個吃花生的孩子，「一個住加護病房，一個進開刀房」。

廖穗綾醫生告誡家長，指「有些風險，真的一顆就夠了」，她呼籲眾人將文章分享出去，防止類似悲劇再發生。

廖穗綾提醒所有父母注意，1歲以上的幼童需練習吃固體食物，且食物要多樣化。但小小孩吞嚥與咀嚼能力尚未成熟。吞咽時聲帶需閉合，否則較硬且不易咬碎的食物會滑入氣管。

廖穗綾醫生特別提醒，以下5類食物只適合3至4歲以上的兒童食用：

1.花生、堅果類 2.湯圓 3.硬石榴 4.椰果 5.任何「硬、滑、不易咬碎」的食物

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文章授權轉載自《香港01》