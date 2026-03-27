罹癌勞工盼調整工時僅5成獲准 病團籲勞動部訂癌友職場溝通指引

我國癌症政策僅針對治療與存活，對癌友重返職場支持不足，一名4旬卵巢癌病人，治療後欲重返職場，卻被列入裁員名單，離職後因主動揭露病史，屢遭質疑。癌症希望基金會執行長蘇連瓔指出，復職、求職雙雙受阻，為青壯年癌友普遍處境，呼籲政府補強相關制度，勞動部與衛福部合作制定「罹癌勞工職場溝通協調指引」。

癌症希望基金會去年底與輔大社工系副教授劉一龍合作進行進行「癌友就業現況調查」，共回收408份有效問卷，受訪者平均年齡47歲、其中約7成仍在職場就業，結果發現超過9成癌友期待企業提供彈性工時與工作調整，但實際僅約半數能獲得支持。劉分析，癌友治療期間多希望維持工作，但缺乏明確指引，導企業主管在工時安排、工作調整上無所適從，相關權益難以落實。

我國各項癌症防治法規、計畫均未納入「就業支持」，蘇連瓔指出，癌症五年存活率已提升至6成以上，且每年新發癌症人數約13萬人，其中一半是65歲以下青壯年族群，若無法保障癌友就業權益，政府強調的病人生活品質，已淪為醫療目標，而不是協助癌症存活者真正重建生活，建議政府參考日本經驗訂出指引，勞動部雖已設置罹癌勞工相關權益專區，但內容缺乏實際操作建議。

蘇連瓔指出，現行罹癌勞工相關勞動權益專區內容，僅呈現現有就業資源、法規資訊，對於癌友復職安排、工時調整等項目，仍缺乏具體指引與操作建議，勞動部瓔強化專區內容及功能，並與衛福部合作訂出「罹癌勞工職場溝通協調指引」，提供企業、勞工明確依循方向，在制度完善前，呼籲癌友面試前視情況評估，不必主動揭露病史，以降低就業風險。

針對治療期間請假與工作安排，蘇連瓔建議，癌友可搭配普通傷病假、事假、特休或留職停薪等制度，兼顧治療與工作，萬一因治療請假而被企業要求離職，切勿簽署自願離職書，且應申請服務證明書，以確保後續給付、補助等權益。

立委王正旭辦公室接獲陳情，許多癌友遭企業拒絕復職、未提供職務調整就終止僱用，他要求勞動部改善「罹癌勞工職場友善資訊專區」、提升職場支持機制，並釐清癌友在復職與求職過程中的相關勞動權益。對此，勞動部長洪申翰承諾將於短期內持續精進專區內容。