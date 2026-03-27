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32歲工程師牙痛到失眠3天 拔牙後…右臉長水泡劇痛 竟是皮蛇惹禍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科主治醫師黃柏豪（右）表示，若帶狀皰疹發生在頭部，威脅極大。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科主治醫師黃柏豪（右）表示，若帶狀皰疹發生在頭部，威脅極大。圖／亞洲大學附屬醫院提供

32歲工程師上月初牙痛到3天沒睡覺，拔牙治療後，隔天嘴唇附近浮水泡，旋即長滿右半臉，甚至爬到眼睛周邊及耳朵附近，還出現耳鳴，還伴隨劇烈疼痛掛急診住院，查出是帶狀皰疹（皮蛇）造成，醫師提醒，帶狀皰疹若侵犯頭部，嚴重者恐有失明失聰風險。

亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科主治醫師黃柏豪表示，帶狀皰疹是由水痘帶狀皰疹病毒（VZV）引起，病毒在人體初次感染水痘康復後，會潛伏在感覺神經節中，當人體免疫力因過度勞累、壓力或失眠而下降時，病毒便會再次活化，研判患者在發病前因牙痛無法入眠，病毒趁虛而入，沿著神經分布區域在皮膚表面形成紅疹與水泡。

黃柏豪說明，若帶狀皰疹發生在頭部，對器官的威脅極大，例如病毒可能沿著三叉神經侵犯到眼部，造成角膜炎、失明，若靠近耳朵，可能引發耳鳴、聽力受損或平衡感失調，一旦侵犯腦部中樞神經，可能併發腦膜炎或腦炎，即便水泡結痂進入恢復期，許多患者仍面臨「帶狀皰疹後神經痛」，例如前述患者雖完成抗病毒藥物治療，左臉與口腔內部仍持續感到麻木感，嚴重影響睡眠與日常生活。

黃柏豪建議，發病初期72小時內是治療關鍵，只要及早投予口服或靜脈注射抗病毒藥物，就能有效抑制病毒複製，減輕神經損傷，若時間拖得越久，恢復期就會越晚，此外患部水泡應保持乾燥，避免破裂造成細菌二次感染。

黃柏豪提醒，目前接種帶狀皰疹疫苗是最佳預防工具，50歲以上或免疫力不佳的族群可與醫師諮詢，透過接種疫苗降低發病風險，並能顯著減輕發病後的疼痛程度，對於已經發病過或者尚未發病的民眾來說，都是最佳的自我保護選項。

黃柏豪呼籲，民眾若發現身體單側有不明原因的神經抽痛、皮膚紅疹或水泡，應立即尋求專業醫療協助，切勿尋求偏方或延誤就醫，以免造成不可逆的神經傷害。

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