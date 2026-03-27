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佛光會巴西協會捐贈輪椅 台灣愛心溫暖病患

中央社／ 聖保羅26日專電

國際佛光會巴西協會25日在巴西利亞公立復健醫院（Sarah BrasiliaHospital）舉辦輪椅捐贈儀式，駐巴西代表廖志賢、秘書劉奕宏、佛光會前會長許永隆、巴西和平大使、醫院院長及約70位病患與醫護人員參加，場面溫馨感人。

根據駐巴西代表處提供的新聞稿，許永隆是聖保羅重要僑領，長年熱心公益。本次捐贈計畫由他積極籌劃近3年，結合國際佛光會巴西協會與其公司UniSaude共同捐贈，並獲長榮海運贊助運費，總計逾400台輪椅將分批捐贈予巴西利亞及聖保羅的醫院，協助罕病病患及弱勢人士。

廖志賢致詞指出，台灣是自由民主國家，不僅在高科技領域投資巴西，亦透過佛教徒在全球興建寺廟及僑民的文化宗教交流，成為巴西的重要夥伴。他感謝許永隆、和平大使費達哥（Maria Paula Fidalgo）及院長布拉加（Lúcia Willadino Braga）的努力，讓巴西社會看見台灣的愛心

許永隆表示，今日的捐贈是第一次，但絕不會是最後一次。他並提到台灣的曹仲植基金會已在全球捐贈超過80萬台輪椅，未來將爭取與該基金會合作，共同照顧巴西弱勢病患。費達哥及布拉加均在致詞中肯定佛光會及台灣的善舉，並表達感激之情，期盼未來獲得更多支持。

新聞稿最後指出，受贈病患代表發言感謝台灣的愛心，甚至激動落淚，現場氣氛溫馨感人。會後，與會人士並合影留念，為這場跨國善舉留下美好印記。

愛心 醫護人員 輪椅

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