20年前「以畫會友」…李乾朗駐館巴黎 手繪台灣建築

台灣建築史學者李乾朗於巴黎建築及遺產城駐館，以細膩手繪呈現台灣建築多元性；在他眼中，建築和小說一樣有故事。這次計畫源於策展人藍傑鴻近20年前在語言不通的情況下與李乾朗「以畫會友」的感動。

在巴黎建築及遺產城（Cité de l'Architecture et duPatrimoine）「描繪台灣－藝術家李乾朗駐館計畫」（Dessiner Taïwan）下，李乾朗將駐館近3週，讓歐洲觀眾有機會透過手繪圖紙探索台灣建築的豐富內涵。

在今晚開幕式中，李乾朗於現場音樂伴奏下親手繪製各式建築，圖樣透過投影即時呈現在觀眾眼前，他下筆流暢、細節豐富且毫不遲疑，如他本人所言，「我的速度比（電腦繪圖軟體）AutoCAD還更快」。

李乾朗接受中央社記者訪問時說，他在1960年代學建築時就是徒手畫圖，雖然AutoCAD運作快速又準確，但要輸入大量資料才能做出結果，而人腦不需要這些運算，他很快就可以畫出心中所想。

李乾朗說，台灣建築極富特色，有千年以上的原住民建築物，有西班牙人和荷蘭人遺留的痕跡，又有中式建築和洋樓，以及日本統治期間留下的西洋式和日式建築，非常多元。

手繪不同於攝影，重點不在精確寫實而是「再詮釋」。李乾朗舉例，他畫紅磚建築時，不會只用一種紅色，也可能用上黃色，因為人眼在夕陽西下時看到的顏色就不是單純的紅，對他來說，手繪更能跳脫時間或其他限制。

李乾朗希望藉由這次駐館活動多與法國觀眾交流，讓他們欣賞遙遠台灣的文化藝術，「也許看了我這個展，他們下個月或明年就買一張機票到台灣去觀光了」。

李乾朗一生與建築緊密相連，自兒時看建築師父親畫圖耳濡目染，又喜歡有構造趣味的東西，久而久之對建築產生濃厚興趣。

他以一種富有童趣的說法來形容建築：玻璃、水泥、石頭、陶瓷，這些物質原本散落在不同地方，卻「好像司令官說大家集合，就水泥也來了，鋼筋也來了，木材也來了，各就各位組起來就是一個建築物，這是最吸引我的地方」。

李乾朗對各種建築都興味盎然，喜歡王公貴族居住的古堡，也欣賞巴黎巷弄的民房，因為每一種建築都是不同面向的文化積累，「其實建築就是在講故事」，例如古羅馬人建造巨大的浴場，會邊洗澡邊談公事；看到巴黎聖母院，就想到法國大革命時期破壞了許多文物；在他眼中，建築就像小說一樣有人物、有情節。

建築與景觀設計事務所Michele & Miquel台灣分公司負責人藍傑鴻（Jérôme Lanche）是此次計畫策展人之一。

他說，計畫目的是呈現台灣建築豐富的多樣性，台灣有多種南島語族群的建築，材質包括竹子、木材、茅草、石頭，有半地穴式，也有非常通透的形式，又受歐洲、中國、日本等風格影響，「我們想在巴黎呈現的正是這些歷史，尤其是台灣文化多樣性和建築傳統」。

長居台灣的藍傑鴻回憶，邀請李乾朗到巴黎展示手繪建築的計畫構想可追溯到近20年前。

當時他透過友人認識李乾朗，卻連一句中文都不會說，然而李乾朗花了一整天完全透過繪畫與他溝通，耐心解說台灣建築，讓他對李乾朗的才能和繪畫的可能性驚嘆不已，他立刻就想，李乾朗會是在法國推廣台灣建築文化的絕佳人選。

藍傑鴻3年前寫了提案遞給巴黎建築及遺產城，獲得核准，醞釀多年的計畫終於實現。不只如此，現在的藍傑鴻也已能用中文溝通無礙。

他說，第一次相遇那天，李乾朗為他在書上簽名，讓他非常開心，以至於他清楚記得那天是2007年9月21日，「希望其他人也能像我一樣有幸與李乾朗先生交流，見證繪畫是一門鮮活的藝術」。

藍傑鴻和燕樓故事館總監吳淑英共同策劃此次駐館計畫，駐法國代表郝培芝、駐法國台灣文化中心（巴文中心）主任陳宏星等上百位賓客出席開幕式。

李乾朗「描繪台灣」駐館期間從3月26日到4月12日止。