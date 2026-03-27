今防雷雨突襲！中部以北+東部記得帶雨具 下周鋒面接力至清明

鋒面雲系與東北季風影響，中北部至東部雲量偏多，為陰天並有短暫陣雨，局部地區不排除偶有雷雨；天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，南部受影響較小，多為晴時多雲，降雨機率偏低。

氣溫南北差異明顯，他說，北部至東部約18–25度，中南部約27–30度，高屏局部可達30度以上。建議中北部至東半部地區民眾外出攜帶雨具，降雨時留意路面濕滑與能見度；南部雖較穩定，但白天偏熱、早晚仍有溫差，外出補水並留意衣著調整。

周末兩天東北季風減弱，轉為高壓迴流的偏南風環境，各地氣溫回升偏暖。林孝儒表示，北部至東部高溫約24至27度，低溫約19至21度；中南部高溫約27至32度，低溫約20至23度。

林孝儒表示，迎風側的北部及東部雲量仍偏多，仍有短暫陣雨機會，宜花地區需留意降雨影響。中南部大致維持晴時多雲，相對適合安排戶外活動。類似偏暖、較穩定的型態，初步可延續到下周一白天。

不過，他說，下周一晚間起到下周三，鋒面再度通過，天氣轉不穩定，各地降雨機率明顯提高，可能出現短暫陣雨或雷雨；雷雨發生時需留意短時較大雨勢。下周四雖轉偏南風、氣溫回升，但環境仍偏潮濕不穩定，降雨機率仍高，體感也較悶熱。

展望清明連假，林孝儒表示，目前預測台灣附近仍有鋒面發展或在附近徘徊，加上華南水氣影響，天氣偏不穩定，降雨機率維持偏高，仍有雷雨機會。

他說，春季屬冷暖氣團交替的過渡期，鋒面活動頻繁，天氣常出現「短時間轉雨、氣溫忽高忽低」的節奏；若鋒面移動速度慢，也可能帶來較持續的陰雨。由於預報期程仍長，實際雨勢強度與影響區域仍需滾動修正，建議規畫行程時預留備案，並持續留意最新預報。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。