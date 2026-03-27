清明連假雨紛紛 賈新興：西半部有雷雨機率 台中以北雨最多

下周將是清明節連續假期，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，4月1日下周三起降雨機率偏高；清明假期期間不僅雨紛紛，其中西半部有局部陣雨或雷雨發生的機率；4月7日開工日西半部仍有局部陣雨或雷雨。

近期天氣趨勢，他表示，明天，水氣稍多，除雲嘉為多雲時晴，其它地區仍有零星短暫雨。周日，新竹以北沿海及中投山區有零星短暫雨，午後各地山區及宜蘭有零星短暫雨。下周一，午後各地山區有零星短暫雨。下周二，新竹以北沿海、基隆至宜蘭以及竹苗以南山區有零星短暫雨，午後台中以北有局部短暫雨，花東及南投以南山區亦有零星短暫雨。

賈新興說，下周三受鋒面影響，嘉義以北有局部短暫雨，午後嘉義以南及宜花東亦有零星短暫雨。下周四水氣仍多，高雄以北有零星短暫雨，午後嘉義以北轉有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫雨。

至於清明連假天氣，他說，下周五至4月6日受鋒面影響，其中，下周五至4月5日，嘉義以北有局部短暫陣雨或雷雨，嘉義以南及宜花東亦有零星短暫雨。4月6日至7日，西半部有局部陣雨或雷雨，宜花東亦有局部短暫雨。8日，北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨，午後北北基宜有局部短暫雨，各地山區亦有零星短暫雨。

賈新興說，短期氣候趨勢預測顯示，下周五至4月7日台中以北降雨相對有偏多的趨勢，之後至5月10日降雨轉偏少，4月8日起至5月10日，全台氣溫仍以高溫的機率較高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。