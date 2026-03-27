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荷包失血！國泰航空4月起再漲燃油附加費 長程線貴6240元

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
國泰航空4月起再調漲燃油附加費。圖／聯合報系資料照片 黃仲明
國泰航空4月起再調漲燃油附加費。圖／聯合報系資料照片 黃仲明

近期中東局勢持續緊張，航空燃油價格顯著上升，為全球航空公司帶來嚴峻的經營挑戰。國泰航空表示，將於4月起調整燃油附加費，短途航班由港幣290元加至389元（約台幣1550元），中途航班由541元加至725元（約台幣2900元），長途航班由1164元加至1560元（約台幣6240元）。

根據國際航空運輸協會（IATA）最新公布的油價數據，截至今年3月20日當周，全球航空燃油平均價格為每桶197美元，較2026年3月6日當周的每桶157.41美元有所增加。在2026年2月20日當周，每桶價格為95.95美元。

國泰航空表示，燃油成本於2025年占國泰航空總成本約3成，對營運至關重要。燃油附加費是航空公司緩解及彌補部分燃油成本上升的一項重要機制。

為更靈活應對航空燃油價格的急劇變化，燃油附加費將改為每兩周檢視一次，以更有效反應航空燃油價格上升或下跌的變化，待中東局勢穩定後，將再次檢討有關做法。

中東 價格 航班

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