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真實的你比相機中好看！他勸別外貌焦慮 醫點頭：別人肉眼看你更美

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出別人眼中的你容貌是最好看的，比鏡子中、相機中的你還要漂亮。圖／AI生成
一名網友指出別人眼中的你容貌是最好看的，比鏡子中、相機中的你還要漂亮。圖／AI生成

你是否常對相機中的自己感到不滿意呢？一名網友發文，提到別人眼中的你容貌是最好看的，比鏡子中、相機中的你還要漂亮。對此，皮膚科醫師證實這句話，指出鏡子與相機會因為光線角度等因素讓你的外貌失真，反而從他人的視角看你會更加立體、更加好看。

一名網友在Threads發文，表示人們容貌的好看程度會隨著媒介不同產生差異，別人眼裡的你往往是最好看的、其次是鏡子中的你、最後才是相機中的你。原PO呼籲如果照鏡子時發現自己「還不錯看」，就不用外貌焦慮了，因為在他人眼裡你更加美麗。

此文一出，一名皮膚科醫師留言回應，他非常認同原PO的說法，從專業醫師的角度看，鏡子跟相機都會由於光線、角度、畫素讓你的外貌失真，別人用肉眼看你則更加立體、光澤且有氣色。

醫師提到，許多人會很在意鏡子裡的毛孔與皺紋，產生外貌焦慮，其實他人肉眼根本不會看那麼仔細，與其希望完美無瑕，不如讓皮膚狀況穩定，只要皮膚有光澤，外貌就會看起來很舒服、很有精神，這才是最好看的狀態。最後醫師也強調：「不用太跟自己較勁，你比想像中好看好多」。

許多網友也同意原PO的觀點，「認同，所以我覺得不用焦慮，現實生活被多數人誇獎美就是美」、「好像真的是這樣，相機拍不出實際別人眼中模樣」、「別人說好看就是好看」。

還有內行網友指出，人們之所以不滿意相機中的容貌，是因為你一直看的鏡子是鏡像，與相機拍出的人左右相反，才會造成落差感；此外相機會拉寬人的五官，因此現實中擁有「骨相臉」的人拍照都不太上鏡。

要如何拍照才會更好看呢？《女子漾》曾分享拍照上鏡的4大訣竅：

1. 懂得利用光源

如果想讓臉有小臉效果，可以使用側順光角度拍攝，讓臉部產生陰影、更加有立體感。

2. 找出自己上鏡的角度

可以多觀察鏡子裡的自己，有沒有哪個角度拍起來最顯瘦、臉部線條最流暢。

3. 注意儀態和表情管理

拍照時，記得將肩膀打開、脖子和身體挺直，保持良好的儀態，散發出優雅的氣質。

4. 備好萬用的拍照姿勢

建議可以多參考網路上的拍照姿勢懶人包，先備好幾個簡單又自然的姿勢。

皮膚科 醫師 自拍 相機

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