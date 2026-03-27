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2低GI水果=血管的葉問與防彈衣！醫：草莓可抗發炎 洗對方法不怕農藥

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師表示，草莓與小番茄屬於低GI水果，草莓還可降低胰島素、改善發炎指數。示意圖／ingimage
醫師表示，草莓與小番茄屬於低GI水果，草莓還可降低胰島素、改善發炎指數。示意圖／ingimage

近期正值草莓盛產季，價格親民，不少民眾開心大啖當季水果。減重醫師蕭捷健近日在臉書分享研究指出，每天攝取適量草莓，可能有助改善胰島素阻抗與發炎狀況，引發關注。

蕭捷健指出，Nutrients期刊於2021年發表一項隨機交叉試驗，針對33名肥胖且低密度脂蛋白（LDL）偏高的受試者進行研究。研究設計讓參與者每日攝取約2.5份草莓（每份約10顆），持續4週。結果顯示：空腹胰島素從15.2降至9.1，降幅約40%、胰島素阻抗指標（HOMA-IR）明顯下降，及與發炎和血栓相關的PAI-1指數降低約26%。代表草莓進入人體後，如同消防隊或血管裡的葉問，一個能打十個發炎因子。

除了草莓，醫師也提到小番茄的益處，認為小番茄其實可作為「血管防彈衣」。根據2017年一項整合21項試驗的統合分析顯示，長期攝取番茄製品，LDL膽固醇平均下降約8.5 mg/dL，血管內皮功能（FMD）提升約2.53%，及收縮壓降低約5.66 mmHg，顯示番茄對心血管健康具有一定幫助。

針對不少人擔心「吃水果會變胖」，醫師表示，草莓與小番茄屬於低GI（升糖指數）水果，不僅不易造成血糖劇烈波動，還富含鉀離子，有助於消水腫。他建議，若想控制體重，可將高糖甜點替換為草莓搭配無糖優格，既能滿足口腹之慾，也較無負擔。

對於草莓常令人擔心有農藥殘留的問題，醫師提醒，清洗時應以流動清水沖洗10至15分鐘，並在清洗後再摘除蒂頭，以避免農藥從果實開口滲入。

隨著草莓進入產季，市面價格下降，不少民眾可用較低成本取得高營養價值食材。醫師也笑稱，最近家中冰箱「滿滿紅色」，草莓與小番茄成為日常飲食主角。

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