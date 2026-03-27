羅慧夫基金會越南義診 唇腭裂兒童家屬讚「兒子的第二個媽媽」

羅慧夫顱顏基金會與長庚醫療團隊26日結束第19次越南義診行動，河內市立兒童醫院舉辦感恩茶會，多名病患、家屬出席，表達心中感謝；有家屬表示，台灣醫師有如孩子再生父母。越南醫師也盼繼續向台灣醫療學習。

河內市立兒童醫院內設立的顱顏中心26日開幕，醫院也在這一天為剛結束第19次越南義診行動的台灣羅慧夫顱顏基金會舉辦感恩茶會。近50位病患、家屬與當地醫療人員出席，感謝基金會與長庚醫院團隊的治療陪伴與培訓。

駐越南代表劉世忠在致詞時感謝羅慧夫顱顏基金會多年來對病患的妙手仁心，以及對家屬的各面向支援，讓病患與家屬重拾笑容，「是上天派來的天使」。

他感謝所有台灣醫療團隊在地深耕，努力為越南病患帶來希望，更盼台越醫療合作能進一步拉近兩國距離。

羅慧夫顱顏基金會自1998年起與越南多地醫療院所合作，培訓當地種子醫療人員，每年幫助400至500位貧困顱顏患者獲得治療。而在越南的19次義診則共協助561名患者接受手術。

本次義診團團長羅綸洲醫師，退休後仍持續投入國際醫療援助。多次來越南義診的他在致詞時說道，希望協助顱顏缺陷兒童，不僅重獲良好外觀、功能及語言能力，更能適應社會發展，「願他們擁有美麗的笑容」。

河內市立兒童醫院的顱顏外科主任阮氏玉蘭（Nguyen Lan）和其團員都曾在台灣培訓，師從羅綸洲門下。河內市立兒童醫院顱顏中心也是在她的努力下順利成立，是幕後關鍵橋梁。

她回到越南後用台灣醫療標準進行唇腭裂手術，也學習台灣推動唇腭裂兒童的全面治療模式。阮氏玉蘭告訴中央社，謝羅慧夫基金會在過程中協助許多，如提供義診，也與河內市立兒童醫院簽訂合作備忘錄，以提供孩童全面治療與長期追蹤。

「台灣醫療發展非常發達，所以我才會選擇去台灣進一步專攻唇腭裂手術。我想繼續與台灣醫療機構合作，我幾乎每半年去台灣一次，每次都能學到新技術」。

感恩茶會儀式中，有3位兒童與家長上台見證，分享台灣醫療團隊如何改變自己與孩子的生命。

其中在台灣出生的1歲男嬰阮黃嘉寶患有唇裂及腭裂，在長庚接受完唇裂手術後，便隨母親阮氏翠返回越南，這次也報名義診進行未完成的腭裂手術。她笑著用中文說：「羅醫生是我兒子的第二個媽媽，讓嘉寶變漂亮。」

曾在台灣工作的阮氏翠表示，台灣醫療水準高，又有基金會志工的協助與支援，不僅幫助她了解唇腭裂的治療資訊，也教導如何餵奶和傷口照護。

回越南後，由曾在台灣培訓的越南醫療團隊接手照護。這次在台灣和越南團隊合作下完成腭裂手術，縫合上腭破口，喝奶不再嗆到，媽媽終於能夠放下心中大石。「台灣醫療技術和設備都很先進，感謝台灣醫生幫助越南醫療發展」。

基金會國際合作組副主任李尚林表示，基金會1998年起開啟越南顱顏醫療合作計畫，也是羅慧夫顱顏基金會國際顱顏醫療合作方案的起點，隨後逐漸擴展至蒙古國、菲律賓、柬埔寨等國。

2024年設立越南羅慧夫顱顏基金會，聘任當地工作人員，以台灣團隊醫療的全人醫療照護理念，資助唇腭裂外科手術、術前矯正、語言治療等。