台漫前進布魯塞爾 艾莉柚與藥島創作吸引歐洲讀者

台灣漫畫家艾莉柚與藥島帶著漫畫作品前進布魯塞爾書展舉行簽售會、講座，與歐洲讀者面對面。兩人更在現場合力創作，吸引許多民眾圍觀、拍攝。

歐洲新創網路漫畫平台Mangas.io與文化內容策進院連續第3年合作，在布魯塞爾書展（Foire du Livre deBruxelles）設攤推廣台灣漫畫。今年台灣漫畫家艾莉柚與藥島帶著各自的作品「貓妖傳」、「器官拼圖」參展，與歐洲讀者分享、互動。

對於作品被翻譯成法文，艾莉柚接受中央社採訪時表示，能夠拓展市場固然高興，但是一開始的時候也會擔心題材、畫風是否符合國外市場的興趣。

然而這樣的擔憂，隨著與歐洲讀者接觸、交流後，逐漸消失。艾莉柚說，法文讀者給予不少回饋，其中許多人都提到喜歡這樣的畫風，「聽到讀者表示喜歡我的畫風，很喜歡畫裡帶出來的感覺，這對我而言就是一個很好的讚美。」

到海外參展、接觸國外的市場，艾莉柚認為對於台灣的創作者而言是相當重要的，因為越接觸國外市場，就會發現其實台灣的作品相當有潛力。去不同的國家參展，會發現即便是同一部作品，每個地方讀者的回饋都不一樣。理解了這件事後，在看自己的作品時便不會侷限在某個框架裡。

漫畫家藥島接受中央社訪問時也提到類似的觀察，即便是相同的作品，台灣讀者跟法國讀者喜歡的故事，好像有些微的不同。他以自己作品中的一則談論男女情愛的短篇為例，法國讀者表現得更加有興趣，可能是情感方面的元素對他們來說更有共鳴。

藥島也提到，雖然在創作的時候並沒有刻意放入台灣元素，但自己在台灣出生長大以及生活，因此即便是架空的故事，也一定會有台灣元素。此外，有一些故事確實有意識地融入了台灣的景色。例如有一篇以國宅為背景的短篇故事，就把台灣的住宅景色畫進去。

他說，一開始法國出版社的編輯看到這樣的場景，以為這是架空的創作，不相信真的有這種景色，直到他拿出照片後這名編輯才相信，甚至表示有機會到台北時，想去看看這些地方。

Mangas.io內容長（CCO）稻田告訴中央社記者，在法國、比利時以及其他法語系國家，台灣漫畫的讀者越來越多。台灣非常有趣，因為展現了一種揉合多重文化的藝術特質，兼具歐洲、日本與其他文化的元素。這種特質在台灣漫畫中清晰可見。這是法國與比利時讀者會如此喜愛這些多元性故事的理由。

他說，艾莉柚與藥島兩位漫畫家的作品，雖然風格截然不同，但對於法國讀者都具有吸引力。

稻田也觀察到，相較前幾年，在法國出版的台灣漫畫越來越多，相信未來還會更多。法國市場其實相當複雜，要持續增加新作品並不容易，但「台灣漫畫成功接觸了新的讀者群，這是非常正面且積極的」。