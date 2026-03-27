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春雨來了！中彰投以北到宜蘭今防雷雨 下午雨勢漸歇原因曝

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天上午中彰投以北到宜蘭一帶有短暫陣雨，局部區域可能有雷雨機會，部分單點的累積雨量也可能較大一些。聯合報系資料照
今天上午中彰投以北到宜蘭一帶有短暫陣雨，局部區域可能有雷雨機會，部分單點的累積雨量也可能較大一些。聯合報系資料照

台中以北今晨有短暫陣雨或局部雷雨，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示鋒面昨晚至今晨掠過北台灣後繼續向東移動，雖然地面鋒面的結構並不太好，中層的短波槽線也有些偏北，低層沒有很明顯的南來暖濕空氣，但是台灣中北部上空的中高層風速較強，高空輻散較佳，大氣具有上升運動的條件，仍不排除有局部對流系統發展的可能性。

昨晚到今天上午中彰投以北到宜蘭一帶有短暫陣雨，吳聖宇說，局部區域可能有雷雨機會，部分單點的累積雨量也可能較大一些，提醒中北部民眾注意。花東地區受到東部海面水氣接近的影響，也會持續有小雨或飄雨出現的情況。

吳聖宇表示，今天下午到晚間隨著中高層風速減弱，輻散條件也逐漸轉差，不過底層的東北季風仍較強，降雨會逐漸縮減到迎風面地區為主，其他地方轉為多雲或陰的天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鋒面 台中 東北季風

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