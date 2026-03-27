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春雨今狂轟中部以北 吳德榮：周日轉熱如夏 下周鋒面有強對流威脅
終於再降春雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，鋒面雲系延伸至台灣北部，伴隨降水回波，中部以北、東半部有局部雨。
今天鋒面快速掠過，吳德榮說，各地雲量增多，中部以北有局部雨，南部山區亦有局部短暫雨的機率，北台轉涼，南部白天仍偏熱。北部17至24度、中部18至29度、南部17至32度、東部17至26度。
吳德榮表示，明天鋒面雲系減弱，中部以北、東半部仍有局部短暫雨的機率，北台仍偏涼。周日、下周一各地恢復晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率；周日氣溫升、下周一各地熱如夏。
下周一晚另一鋒面接近，為北台帶來局部短暫雨的機率。吳德榮表示，下周二、下周三鋒面影響，中部以北、東半部再轉有局部陣雨或雷雨，氣溫降，北台轉涼。
他說，下周四至4月5日鋒面在台灣附近徘徊、期間有強對流的威脅，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨。但鋒面帶上的強對流消消長長，伴隨降雨也有時強時弱的變化。而模式對於強對流的位置及強度之模擬，則不斷調整，且各國模式也不一致，顯示不確定性很大，需持續觀察，莫急下定論。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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