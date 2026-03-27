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健康你我他／飲食運動照表操課 減兩公斤指日可待

聯合報／ 文／悠然（桃園市）
我的早午餐營養豐富清淡。圖／悠然提供
我的早午餐營養豐富清淡。圖／悠然提供

春節放縱，大魚大肉、年糕、糖果零食，不忌口，運動也放假，享受過年熱鬧氣氛。半個月下來，攬鏡自照，臉變圓潤、腰長了一圈肥肉，連走路都覺得遲鈍緩慢了！磅秤一秤，足足多了2公斤，警告自己，絕不任由體態往橫的發展。

為恢復原來模樣，我照著原有的飲食模式及運動雙管齊下。首先打包餐桌上的零嘴，眼不見為淨；三餐飲食清淡，多吃原型食物，主食以雜糧、糙米為主，多食蔬果，烹調以蒸、煮、燙為原則，避免煎炸，少油、少鹽、少糖，攝取足量的蛋白質（蛋、魚、肉、豆類、奶類）。喝足水分，提供身體所需的營養，達到減脂增肌及保健的功效。

運動方面，我每天清晨在家附近外環快走3千步，沿途欣賞綠植花卉，春天櫻花賞心悅目、心曠神怡。午餐前，在電腦螢幕前跟著做養生拍手操，全程踮腳尖，半小時下來全身汗流浹背。每天做，能通經絡、活氣血、降三高、排毒素，拍出健康好身體。

有太陽時，會在外環道上曬太陽15分鐘，促進人體合成維生素D，幫助鈣質吸收，強健骨骼，並提升免疫力。晚餐後半小時，在電視前做超慢跑半小時，也排出一身汗。一星期上兩小時的肌力運動課。

如此持之以恆飲食及運動，相信原有體態及健康體魄，指日可待。

運動 蛋白質 減重 飲食 維生素D 體態 身體 大魚大肉

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