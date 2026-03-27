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好好先生、好好小姐突抓狂，竟是腦淋巴瘤作祟

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導
淋巴瘤長在大腦，會出現個性改變，暴躁易怒，並引發頭痛。圖／123RF
淋巴瘤長在大腦，會出現個性改變，暴躁易怒，並引發頭痛。圖／123RF

淋巴瘤早期症狀包括「燒、腫、癢、汗、咳、瘦」，不過並非所有淋巴瘤皆如此，中華民國血液病學會理事長暨台大醫院內科部血液腫瘤科主治醫師柯博升表示，當淋巴瘤長在大腦，情況就會很不一樣，在臨床上，少數病患會出現個性驟變，從原本溫和的好好先生、小姐，變得暴躁易怒，這類症狀容易被誤以為是壓力或情緒問題，未及時就醫；此外也有病患出現肢體與視覺障礙症狀，相對較容易察覺。

柯博升解釋，在腦部，只要出現一、兩公分腫瘤，便可能引發明顯症狀，以高侵襲性、常發生於腦部的原發性中樞神經系統B細胞淋巴癌（PCNSL）為例，病患往往因肢體無力、動作障礙或視力改變等問題主動就醫，進行腦部影像學檢查、切片可確認病理特徵，擬訂治療策略，若不盡快治療，存活期多數不到六個月。

中華民國血液病學會理事長柯博升。記者林伯東／攝影
中華民國血液病學會理事長柯博升。記者林伯東／攝影

對於上述疾病，除非引起腦壓升高、危及生命徵象，一般並不會馬上開刀，第一線治療以化療為主，卻仍有約五成病患在治療後的兩年內復發。此時，病患便得接受第二線治療。「我們腦部有『血腦屏障』隔絕，所以很多化學物質不容易進入！」柯博升指出，由於大腦血腦屏障因素，導致治療選擇受到限制。

過往，如果病患面臨復發，治療仍以化療為主，近年已有第二代標靶口服藥物問世，在台灣已納健保提供復發患者，整體治療反應率約六至七成，相較於化療可能引發強烈不適與白血球下降的副作用，因標靶的腸胃與皮疹副作用較輕微，也在可以控制的範圍，病患較有機會保有正常生活品質。

柯博升提醒，當淋巴瘤長於腦部，即使症狀多樣，只要及早就醫，多半很快就能安排檢查、揪出病因，民眾察覺肢體、視覺與情緒出現異狀時務必盡速就醫，以爭取更多救命黃金時機。

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