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4月徵文主題：閱讀讓心不老
研究證實，持續保有閱讀習慣，可延緩認知功能退化速度，但許多人離開校園後，幾乎不太看書報，更記不得上一次買書是什麼時候？買了哪一本？歡迎熱愛閱讀的你，來信分享書中世界趣，咀嚼文字語言之美，增添哪些人生樂趣？
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