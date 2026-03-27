「齒間有愛・醫者仁心」系列四／馬魁 幫愛滋患者看牙逾20年 沒想過何時結束

「在我那個年代，大家對於愛滋病認識相當少」，今年69歲的牙醫師馬魁，2005年被台北市立聯合醫院派至昆明院區負責為愛滋病患者看牙，「一開始說不憂心害怕是騙人的，但接到任務還是要做」，逐漸駕輕就熟，至今已逾20年。雖然已退休4年，但沒有醫師來接門診，因此他持續為愛滋患者看診，沒想過何時要結束，就是一直做下去。

台灣首例愛滋病於1984年出現，起初大家對於愛滋病的了解不多，患者多是同性戀及藥癮者。馬魁表示，愛滋病一開始致死率高，過去讀書學校也沒教，因此大家聽到愛滋病幾乎聞之色變，相當害怕。北市聯醫2001年成立性病防治所並開設「牙科愛滋門診」，他則是在2005年被指定替愛滋病患者看診。

一開始其實害怕 任務來了做就對了

「一開始其實是害怕的。」馬魁坦言，初期看診會戴上頭帽、面罩、雙層手套與防護衣，尤其愛滋病是經由血液、性行為及母體直接傳播，在牙科治療時，恐有被針扎到的風險，因此特別小心。不過，「任務來了做就對了」，他也開始到處查詢、學習相關愛滋病的知識，「雞尾酒療法」問世後，愛滋病已從致命疾病轉變為可長期控制的慢性病，「U=U」即病毒量測不到者，幾乎不具傳染力。

馬魁說，愛滋病患者來看診並不會主動告知，但當健保署建立雲端藥歷後，可以透過藥歷看到患者服藥情形，以及定期檢測病毒量來了解患者的狀況。不過，愛滋病患者跟一般民眾不同，傷口比較容易感染，因此若發現患者CD4淋巴球數值低於200以下，要拔牙或侵入性治療前，需先給予抗生素，降低引發蜂窩性組織炎的風險。

讓馬魁印象最深刻的是，有位女性患者分享，50多歲時才被發現遭配偶傳染愛滋病，加上先生病毒量較高，讓她一時之間不能接受，也飽受疾病所苦，不過，「她每次看診都將我當作朋友一般閒聊，大吐苦水」，他除了解決患者牙齒不適，也充當她的心靈導師。

馬魁醫師除了解決患者牙齒不適，也聽求診者的心情故事，充當心靈導師。記者蘇健忠／攝影

當患者心靈導師 外地病人也來求助

馬魁常聽到台中、新竹等病患前來求診，感到這些患者相當辛苦，曾經問過他們：「為什麼看牙要長途跋涉？明明當地也有協助愛滋友善的門診。」但患者都回說：「來馬醫師這邊看診比較舒適，不會受到異樣眼光對待，可以安心放鬆的看診。」

幫愛滋病患者看診，前後的工序比較多，馬魁解釋，不僅所有的設備、座椅等都要經過一次性保鮮膜，或是其他防護工具包覆，患者看完診後，也要把所有包覆用具都丟棄並且消毒，相較一般患者只需要透過酒精簡單消毒就好。

馬魁說，雖然現在很多年輕醫師也都願意幫這些患者看診，有些患者仍覺得有「被貼標籤」的狀況，有患者反映到一般診所看診，例如被延後看診、單獨隔離處置，甚至被轉診，「這些行為都讓他們感受到歧視。」

馬魁也替精神病患、身心障礙者看牙。示意圖。記者蘇健忠／攝影

友善門診不歧視 也幫精神病友看診

「愛滋友善門診的重要性不僅在醫療，更在於提供一個無壓力的就醫環境。」馬魁表示，在北市聯醫所有患者是一視同仁，減少不必要的標記與差異化流程。

20年來，馬魁接觸過各類患者，包括因伴侶感染的女性、藥癮者及男同志族群，多數患者態度友善，也高度重視自身健康，反而是社會對疾病的誤解，造成更多困擾。

他也替精神病患、身心障礙者看牙，馬魁表示，精神病患是相對看診有難度的，他們會因為認知的不同，在溝通上比較困難，但患者服藥後都可以控制，因此還是能夠達成任務。

馬魁為愛滋患者看牙20年來，看過的患者不計其數，但他已經退休4年了，現在卻因為沒有醫師願意來接門診，因此他還是持續幫愛滋病患者看牙，目前沒想過會做到什麼時候，半退休生活就是一直做下去。

馬魁

●年齡：69歲

●現職：

台北市立聯合醫院林森中醫院區牙科兼任醫師、國立陽明交通大學醫學系兼任副教授

●學歷：

高雄醫學院牙醫學系

●經歷：

台北市立忠孝醫院住院醫師、住院總醫師、主治醫師

●專長：

一般牙醫學、老人牙醫學、家庭牙科專科醫師、特殊需求者專科醫師、一般牙科、贗復補綴、口腔外科、老人牙科、植牙、固定假牙、活動假牙

●擅長特殊檢查：

側顱X光攝影、齒顎全景X光片