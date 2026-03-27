漲價缺貨 環境部推二手袋減塑

中東局勢引發全球供應鏈波動，有攤商指出，塑膠袋一箱由原本一三○○元漲到一七○○元，而國內石化下游製品甚至傳出缺貨、漲價潮。環境部昨宣布擴大推動二手袋循環計畫，透過資源化管理達到減塑。環團認為，當塑膠袋等成本上漲時，相較於提高售價，企業更應思考投資在重複使用系統。

環境部長彭啓明表示，台灣許多家庭的櫃子裡其實藏著大量的隱形資源，就是堆疊如山、捨不得丟卻又用不到的紙袋與環保袋，這些物資不應只是抽屜裡的負擔，透過袋袋箱傳媒合平台，能將這些閒置資源導流至商圈、傳統市場等具有需求據點，讓資源對接，讓民眾與攤商在零成本的情況下，共同實踐減塑生活。

建國假日花市自治會長張學潭說，近期塑膠袋價格波動相當大，售價比往年都高了三成，但去年建國花市試辦減塑降了很多成本。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷表示，當油價上升、石化原料供應趨緊導致塑膠袋、餐盒到各類一次性包材等成本上漲時，企業與其提高售價，更應該思考投資在重複使用系統的重要性，可重複使用和可填充基礎設施也可以帶來就業機會、供應穩定以及免受全球大宗商品衝擊的影響。

看守台灣協會秘書長謝和霖認為，政府應趁勢全面推動不得免費提供塑膠購物袋，並鼓勵業者減少包裝，達到減塑目標。