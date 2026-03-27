聽新聞
0:00 / 0:00

漲價缺貨 環境部推二手袋減塑

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

中東局勢引發全球供應鏈波動，有攤商指出，塑膠袋一箱由原本一三○○元漲到一七○○元，而國內石化下游製品甚至傳出缺貨、漲價潮。環境部昨宣布擴大推動二手袋循環計畫，透過資源化管理達到減塑。環團認為，當塑膠袋等成本上漲時，相較於提高售價，企業更應思考投資在重複使用系統。

環境部長彭啓明表示，台灣許多家庭的櫃子裡其實藏著大量的隱形資源，就是堆疊如山、捨不得丟卻又用不到的紙袋與環保袋，這些物資不應只是抽屜裡的負擔，透過袋袋箱傳媒合平台，能將這些閒置資源導流至商圈、傳統市場等具有需求據點，讓資源對接，讓民眾與攤商在零成本的情況下，共同實踐減塑生活。

建國假日花市自治會長張學潭說，近期塑膠袋價格波動相當大，售價比往年都高了三成，但去年建國花市試辦減塑降了很多成本。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷表示，當油價上升、石化原料供應趨緊導致塑膠袋、餐盒到各類一次性包材等成本上漲時，企業與其提高售價，更應該思考投資在重複使用系統的重要性，可重複使用和可填充基礎設施也可以帶來就業機會、供應穩定以及免受全球大宗商品衝擊的影響。

看守台灣協會秘書長謝和霖認為，政府應趁勢全面推動不得免費提供塑膠購物袋，並鼓勵業者減少包裝，達到減塑目標。

傳統市場 塑膠袋 石化原料 減塑 環境部

延伸閱讀

中東戰爭影響 塑膠袋大漲3成…環境部推二手袋循環計畫減塑

塑膠袋傳缺貨潮引關注 卓榮泰：嚴查哄抬價格

「塑膠袋之亂」傳囤貨漲價 環團點破供應鏈問題：應投資1方向解套

包材飆漲…一天一報價 國會喊嚴查囤積

相關新聞

北台灣溼答答！明中部以北慎防大雨 下周更強鋒面來襲「雨區再擴大」

今晚鋒面接近，北台灣水氣增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天台中以北恐有較大雨勢，連帶高溫也會略降，周末天氣逐漸恢復穩定，但下周二會有另一波更強鋒面接近，降雨範圍也會擴大，另清明連假預估還會受到華南雲系影響，降雨機率增加。

馬英九控訴前親信引關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

前總統馬英九近日因基金會人事與財務問題，引發外界關注他的健康狀況。精神科醫師沈政男指出，失智者初期多以短期記憶受損為特徵，常伴理財出錯、被偷妄想等行為心理症狀，家人與專業團隊及早介入，對患者最有幫助。

電價審議會明天舉行…討論4月電價費率 經濟部爭取凍漲

電價費率審議會明（27）日下午2時召開，討論4月電價費率，4點半召開記者會公布結果。中東戰事導致原油等能源價格飆漲，電價會調整或是凍漲，備受關注，不過，經濟部長龔明鑫日前數次向電價審議委員喊話，希望物價穩定，此次電價暫時凍漲機會大。

美式賣場買冷凍草莓…民眾控果肉有「白色小蟲」 高市衛生局稽查後說明

高雄一名消費者昨天拿出美式賣場大順店銷售的冷凍草莓品嘗，吃到後面發現果肉內竟然有一堆蠕動的白色小蟲，由於先前已經吃下幾百顆草莓，苦惱「不知道吞了多少蟲下去了」，以後不敢再吃。高市衛生局表示，隨機抽架上2包案內產品開封檢視，未發現有蟲體。

要變天了！北市受鋒面影響 較強降雨及強風時間曝

要變天了，北市防災辦公室表示，北市明天凌晨2時至上午8時受鋒面影響，環境不穩定，中部以北地區可能有對流系統移入，有短暫陣雨或雷雨發生機率。

東部海域16:43發生規模4.4地震 4縣市有感

地牛不斷搖動！中央氣象署發布小區域有感地震報告，東部海域今下午4時43分發生規模4.4地震，地震深度36.8公里，屬於淺層地震。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。