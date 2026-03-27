照顧不離職 長照安排假評估試辦

超高齡社會來襲，「長照安排假」備受各界關注。勞動部去年調查指出，逾六成勞工因長期照顧壓力曾考慮離職，逾七成五勞工更認為，即使無薪也需要長照安排假。為此衛福部、勞動部研議，將針對長照三點○執行狀況，包括經費及財源適配性等進行需求評估，持續討論長照安排假的試辦計畫。

衛福部、勞動部昨在立法院衛環委員會針對「在職照顧者支持體系是否完善、長照三點○服務輸送與長照安排假評估」進行專題報告及備詢。衛福部長石崇良說，長照三點○延續二點○基礎，進一步整合醫療與照護體系，朝「照顧不離職」邁進。

立委林月琴說，長照安排假可先針對「初次需求者」試辦，並以就業保險基金財源補貼薪資。勞動部長洪申翰說，將配合衛福部盤點長照三點○上路後的民眾需求，評估長照相關假別必要性跟可行性。

為協助育兒家庭，行政院日前宣布家中有未滿十二歲兒童即可提出外籍幫傭申請，估一四四萬戶適用。但林淑芬直指，這項政策是讓托育制度走回頭路，且勞動力被取代，衝擊基層女性工作者的就業機會，未來「有錢的自己買工、沒錢的自求多福」。

洪申翰強調，政策目標在於擴大整體服務市場與照顧量能，並透過職業訓練與轉型支持，協助本國從業人員拓展工作機會。且幫傭性質為「家務協助」，不會取代高度專業托育、保母體系。