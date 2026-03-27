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改善道安 闖紅燈累犯需講習 違者最重吊照

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
今年三月底起，只要是闖紅燈、未依規定減速、無號誌路口未依路權行駛等，一年內累犯三次，將參與道安講習，需自費參加三個小時的矯正防制班。圖／ 聯合報系資料照片
今年三月底起，只要是闖紅燈、未依規定減速、無號誌路口未依路權行駛等，一年內累犯三次，將參與道安講習，需自費參加三個小時的矯正防制班。圖／ 聯合報系資料照片

為改善道安交通部推出多項新制，不僅汽機車駕訓班增考停讓項目，闖紅燈、未依規定減速、無號誌路口未依路權行駛等三大違規項目，一年內累犯三次，將參與矯正講習，違者開罰一千八百元罰鍰，最重將被吊扣駕照。新制今年三月卅一日上路。

公路局長林福山說明，經分析各車種Ａ1事故十大肇因，擇定闖紅燈、未依規定減速、無號誌路口未依路權行駛等三大類違規作為「矯正防制班」召回講習對象，課程內容包括交通法令、道路風險辨識、肇事預防與處理及駕駛道德。

林福山說，駕駛人違規被罰後起算一年內，重複違反相同三大類違規，一般駕駛人累犯達三次、營業大型車職業駕駛人累犯達兩次者，將參加矯正講習，若未依規參與講習，開罰一千八百元，再通知仍未出席者，逾期六個月將被吊扣駕照半年。

公路局舉例，若兒子駕駛父親的汽車出現違規行為，遭警察攔檢發現為累犯，兒子需上矯正講習；若科技執法抓到兒子違規行為，歸責屬車主，也就是父親需參加講習。若駕駛人行駛公司車違規，一年內累計三次，該車將被吊扣牌照二個月。

根據統計，二○二四年違規情況，一般駕駛人累犯達三次者，約一萬八百人；大型車職業駕駛累犯達兩次者，約一四○○人。

此外，汽車場考照將增加三項考驗項目，包含小型車新增無號誌路口停讓行人、起步環場轉頭檢查視野死角，大型車也要考指差確認，未通過一次就會扣掉卅二分，直接出局。

公路局監理組長吳季娟指出，根據統計，去年考取小型車駕照約有廿四點三萬人，大型車則有一點六萬人，而目前全台有二一六家小車駕訓班、大型車有卅六家駕訓班提供考驗訓練，均已陸續完成場地配套設置。

闖紅燈 駕訓班 道安 講習 交通部

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