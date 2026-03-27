瀝青傳限縮供應 工程「煮飯沒米」

中東戰事影響國際原油供應，衝擊國內瀝青市場價格。台灣區瀝青工業同業公會指出，會員近期反映，瀝青價格上漲三成五，每公噸從一萬七千元漲到二萬五千元，業界盛傳四月起，主要供應商中油將限縮全台供應量，衝擊公共工程進度與營造成本。

台灣區瀝青工業同業公會指出，國內瀝青生產所需的柏油基原油，長期仰賴中東供應，近期美伊衝突升高，荷莫茲海峽航運受阻，影響原油進口時程與穩定性。

業者反映，近期瀝青價格已上漲約三成五，問題不僅在於成本增加，供應量明顯吃緊，部分工程已出現備料困難，恐影響後續承攬與施工安排。有工程業者坦言，物料本身漲價，相關材料也跟漲，連施工用黏層、噴漆都快買不到。

南傑實業股份有限公司劉姓經理表示，業界傳中油四月將限縮僅供給全台四千公噸瀝青油，各廠商分配量相當少，以南傑目前庫存僅一百五十公噸，恐撐不了多久，部分道路工程會面臨停工或延宕。

永玖益工程公司表示，瀝青油價格三月初已調漲，以一條一百公尺道路鋪設瀝青為例，平均成本增加二萬至三萬元，相當吃緊，只能咬牙撐著，不再接新標案。

「國際船無法運送原料進來，現在有錢也買不到。」澄清綠業公司表示，既有道路工程無法漲價，但未來新工程價格可能漲二成以上。有瀝青廠商直言，現階段幾乎無新料進貨，在庫存持續消耗下，「最多只能撐到下個月」。

台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘說，瀝青供應「拉警報」，公會昨理監事會上，各縣市業者都「非常焦慮」，很多工程面臨供應問題，施工中的淡江大橋等重要工程會優先供應，小型工程可能被犧牲。

「現在是灶腳要煮飯沒米。」北部一家瀝青大廠吳姓業者表示，瀝青漲價後本周已斷貨，北部一周內庫存用盡，未來只能申請停工或展延，可能要等到清明節後才能恢復供應。